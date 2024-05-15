В Госдуме предположили, кто может стоять за покушением на Фицо Депутат Миронов: за покушением на Фицо могут стоять Брюссель и Вашингтон

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За покушением на премьер-министра Словакии Роберта Фицо могут стоять Брюссель и Вашингтон, предположил глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. В разговоре с NEWS.ru он подчеркнул, что политик занимает независимую позицию среди стран Евросоюза и НАТО, а также отстаивает национальные интересы.

Фицо молчать не хочет, и этим он как бельмо на глазу для Вашингтона, Брюсселя и, конечно, Киева. Поэтому убежден, что за покушением, «хайли лайкли», то есть весьма вероятно, стоят именно они, — отметил Миронов.

По словам депутата, Словакия остается одной из немногих европейских стран, где продолжают праздновать победу над фашизмом и не забывают о роли СССР в этой войне. Он отметил, что это в первую очередь вопрос суверенитета. Кроме того, как подчеркнул Миронов, Фицо, хоть и не является пророссийским политиком, но выступает против русофобии.

Фицо не пророссийский политик, но он не хочет, чтобы Словакия превращалась в подпевалу в хоре русофобов. Наряду с премьером Венгрии он показывает, что никакого единства в отношении России в Европе нет, — добавил глава СРЗП.

Фицо был ранен в ходе стрельбы после заседания правительства. Выстрелы прозвучали, когда премьер после завершения заседания вышел к собравшимся у здания гражданам. Нападавший задержан.

Экс-премьер Словакии Ян Чарногурский ранее заявил, что организатором покушения на Фицо может быть словацкая оппозиция. По его словам, местные оппозиционеры находятся под влиянием Запада.