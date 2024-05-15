Назван вероятный организатор покушения на премьера Словакии Фицо Политолог Марков: в Фицо мог стрелять представитель украинской группировки

Фото: Radovan Stoklasa/ REUTERS

Человек задержан после инцидента с расстрелом премьер-министра Словакии Роберта Фицо

В премьер-министра Словакии Роберта Фицо мог стрелять представитель украинской военизированной группировки неонацистского типа, считает политолог Сергей Марков. В разговоре с NEWS.ru эксперт подчеркнул, что вряд ли такими методами стали бы действовать представители США или НАТО.

Точно не США или НАТО, они все-таки такими методами не действуют против своих. Наиболее вероятно — украинские военизированные группировки неонацистского типа, которые привыкли к безнаказанности, так как совершили многочисленные преступления на Украине, — пояснил политолог.

По его словам, такие группировки уверены, что могут совершать любые преступления. Марков предположил, что это месть не только за отказ Словакии поставлять оружие Украине, но и за заявления Фицо о необходимости примириться с Россией, а также за отказ выдавать Киеву украинских мужчин.

Предположу, что это месть не только за отказ Словакии поставлять оружие Украине. Фицо говорил еще о необходимости мира с Россией, Словакия ввела ограничения на товары с Украины. Словакия заявила, что не выдаст украинских мужчин Киеву, — отметил эксперт.

Ранее стало известно, что Фицо был ранен в ходе стрельбы после заседания правительства. Нападавший задержан, его мотивы выясняются. Отмечается, что выстрелы прозвучали, когда Фицо после завершения заседания вышел к собравшимся у здания гражданам. Получив ранения, премьер упал на землю, охранники подняли его, погрузили в машину и увезли.