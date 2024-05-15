Экс-премьер Словакии назвал возможных организаторов покушения на Фицо Экс-премьер Словакии Чарногурский: за покушением на Фицо может стоять оппозиция

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Роберт Фицо

Организаторами покушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо могут быть члены словацкой оппозиции, предположил в разговоре с NEWS.ru экс-премьер страны Ян Чарногурский. По его словам, местные оппозиционеры находятся под влиянием Запада.

Я только прочел эту новость. Пока не знаю, насколько все серьезно для его здоровья. Я думаю, к этому может быть причастен кто-нибудь из словацкой оппозиции, которая находится под влиянием западной пропаганды и которую поддерживает Запад, — заявил Чарногурский.

Ранее стало известно, что Фицо был ранен в ходе стрельбы после заседания правительства. Нападавший задержан, его мотивы выясняются. Выстрелы прозвучали, когда Фицо после завершения заседания вышел к собравшимся у здания гражданам. Получив ранения, премьер упал на землю, охранники подняли его, погрузили в машину и увезли.

Состояние Фицо после покушения оценивается как тяжелое. По данным местных СМИ, политика ранили в грудь и брюшную полость. Фицо доставили в больницу в Братиславе на вертолете.

Политолог Сергей Марков заявил, что в политика мог стрелять представитель украинской военизированной группировки неонацистского типа. По его мнению, представители США или НАТО не стали бы действовать подобными методами.