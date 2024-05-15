Опубликовано видео первых секунд после стрельбы в премьера Фицо

Фото: Radovan Stoklasa/REUTERS

В Сети появились кадры первых секунд после стрельбы неизвестного в премьер-министра Словакии Роберта Фицо. На видео охрана уводит раненого политика и сажает в автомобиль, чтобы увезти с места нападения.

При этом сам Фицо еле держится на ногах из-за полученных огнестрельных ранений. Параллельно с этим видно, как охрана и полиция задерживают стрелявшего. Его для этого пришлось повалить на землю.

Ранее в канцелярии Роберта Фицо заявили, что состояние политика крайне тяжелое, ближайшие часы станут решающими для его будущего. Его доставили на вертолете в Банска-Бистрицу из-за необходимости срочного хирургического вмешательства.

В Роберта Фицо выстрелили несколько раз днем 15 мая, когда он вышел к гражданам после заседания правительства. Злоумышленника уже задержали. Президент Словакии Зузана Чапутова решительно осудила «жестокое и безрассудное» нападение на премьер-министра.

По данным Telegram-канала SHOT, в Роберта Фицо стрелял 71-летний писатель Юрай Цинтула, он является сторонником либеральной партии «Прогрессивная Словакия». Его мотивы выясняют полицейские. Мужчина пришел на встречу с политиком под видом сторонника.