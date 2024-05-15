Паника Зеленского и тотальная мобилизация в Харькове: что будет дальше

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский отменил все международные поездки из-за ситуации на фронте, а в Харькове и еще ряде городов готовится тотальная мобилизация. Что об этом известно, правда ли, что в офисе Зеленского началась паника?

Почему Зеленский отменил все международные поездки

Украинский лидер поручил перенести все международные мероприятия со своим участием, сообщается в Telegram-канале офиса президента. Как уточняется, такое решение было принято на фоне наступления российской армии в Харьковской области.

«Владимир Зеленский дал поручение перенести все международные мероприятия с его участием, запланированные на ближайшие дни, и проработать новые даты их проведения. Мы благодарны партнерам за понимание», — говорится в сообщении.

В офисе Зеленского добавили, что соответствующее решение приняли по итогам ежедневного совещания с участием военных и силовиков. Предметом разговора стала ситуация в Харьковской области, где ВС РФ ведут наступление.

15 мая стало известно, что Зеленский отменил визит в Испанию, запланированный на 17 мая. В рамках поездки украинский лидер должен был встретиться с королем Филиппом VI и премьером Педро Санчесом, а также посетить Португалию.

В офисе Зеленского началась паника?

Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся на Украине под стражей по подозрению в госизмене, 4 мая сообщил, что офис Зеленского охватила паника на фоне проблем у ВСУ на фронте и недовольства населения.

«Несмотря на показную уверенность, у спикеров офиса Зеленского паника. Зарубежная пресса, „которая никогда не врет“, пророчит дальнейшее отступление армии, потерю территорий и жертвы. А в офисе Зеленского не знают, как осуществить массовую мобилизацию, под которую партнеры дали деньги», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Дубинского.

Фото: Администрация президента Украины Депутат Верховной рады Александр Дубинский

Депутат добавил, что у «неравнодушной общественности» возникли вопросы в связи с последними заявлениями украинских военных. Речь идет, в частности, о словах замначальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадима Скибицкого, который сказал, что ВСУ не в состоянии добиться выхода на границы 1991 года.

Кроме того, обстановка накаляется и в связи с истечением срока полномочий Зеленского 20 мая, отмечает Дубинский. По словам депутата, если провалится летняя конференция по Украине в Швейцарии, то это «будет финал».

«Уровень недовольства зашкаливает. И одним запретом Telegram его не успокоить», — констатировал Дубинский.

В Харькове готовится тотальная мобилизация?

Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате Владимир Рогов сообщил, что Киев намерен провести тотальную мобилизацию в пяти подконтрольных городах. Речь идет о Харькове, Запорожье, Павлограде, Славянске и Константиновке.

По словам Рогова, тотальная мобилизация в этих городах может быть объявлена в ближайшие дни.

«Речь идет о полном перекрытии дорог в городах с установкой блокпостов, фильтрационными мероприятиями, поквартирным и подомовым обходами. Все запланировано ориентировочно начиная с 17–18 мая», — сказал он в беседе с РИА Новости.

Собеседник агентства добавил, что украинские власти планируют бросить людей из подконтрольных прифронтовых регионов «на убой, как пушечное мясо».

Фото: Aziz Karimov/Keystone Press Agency/Global Look Press

«В города прибывают сотни сотрудников ТЦК с подкреплением Нацгвардии и СБУ для отлова людей», — заключил Рогов.

18 мая на Украине вступит в силу закон об усилении мобилизации, который предполагает, что все военнообязанные в течение 60 дней должны обновить свои данные в военкомате, явившись лично либо зарегистрировавшись в «Электронном кабинете призывника» — через него также будут вручать повестки. Кроме того, военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата или полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. При этом норму о сроках демобилизации из закона изъяли.

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