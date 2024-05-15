Европейский политик отреагировал на покушение на Фицо Орбан заявил, что «глубоко шокирован» покушением на премьера Словакии Фицо

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Виктор Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил на своей странице в Twitter (X) о глубоком шоке в связи с нападением на словацкого коллегу Роберта Фицо. Он пожелал премьеру Словакии скорейшего выздоровления.

Я глубоко шокирован, узнав о чудовищном нападении на моего друга — премьер-министра Роберта Фицо. Мы молимся о его скорейшем выздоровлении! Да благословит Бог его и его страну! — написал Орбан.

Предварительно, в премьер-министра Словакии Роберта Фицо стрелял некий 71-летний уроженец словацкого города Левице. Его мотивы выясняют полицейские. Отмечается, что мужчина пришел на встречу с политиком под видом сторонника. Выстрелы прозвучали, когда Фицо после завершения заседания вышел к собравшимся у здания гражданам.

В Сети появились кадры первых секунд после стрельбы. На видео охрана уводит раненого политика и сажает в автомобиль.

Фицо заявлял, что заинтересован в хороших отношениях с Россией. В ходе программы «Субботние диалоги» на канале RTVS он отметил, что хочет проводить политику «добрых и дружеских отношений» с каждым, кто в этом заинтересован. При этом он отмечал, что страна заинтересована в нормальных отношениях и с Киевом, несмотря на свою позицию по ситуации на Украине. Фицо пояснял, что «военное решение ни к чему не ведет». По его словам, Словакия выступает против членства Украины в НАТО и воспользуется правом вето в случае рассмотрения такого вопроса.