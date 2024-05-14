Белград будет посредником вместо Пекина? Зачем Зеленская ездила в Сербию

Фото: Marko Drobnjakovic/AP/TASS

Президент Сербии Александр Вучич и первая леди Украины Елена Зеленская

12 мая в Белград с официальным визитом прибыла первая леди Украины Елена Зеленская. Сербский президент Александр Вучич заявил, что провел встречу с супругой украинского лидера, поскольку Киев не сделал Белграду ничего плохого и не признал Косово. По его словам, между странами сложились хорошие двусторонние отношения, Сербия сохраняет нейтралитет в украинском конфликте. Зачем Зеленская приехала в сербскую столицу сразу после визита главы КНР Си Цзиньпина и может ли Белград стать посредником в переговорах Киева и Москвы — в материале NEWS.ru.

Зачем Зеленская и Кулеба приезжали в Сербию

Зеленская и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба встретились в Белграде с Вучичем, его супругой Тамарой, а также с премьер-министром Милошем Вучевичем и главой сербской дипломатии Марко Джуричем. Это был первый официальный визит представителей украинского руководства в Сербию с начала СВО ВС РФ. Они обсудили гуманитарные вопросы и договорились о возобновлении работы сербского посольства в Киеве.

По итогам встреч с Зеленской и Кулебой Вучич сообщил в соцсетях, что Сербия готова предоставить гуманитарную помощь «в виде необходимых средств тем, кто в ней сегодня больше всего нуждается». Он договорился с главой МИД Украины провести в ближайшее время сербско-украинский бизнес-форум.

Фото: Marko Drobnjakovic/AP/TASS Президент Сербии Александр Вучич (справа) и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (слева) перед встречей

На встрече с Вучевичем Кулеба выразил благодарность за гуманитарную помощь и заявил о планах вернуть взаимную торговлю на «довоенный уровень». Министр также подчеркнул, что в скором времени Киев и Белград проведут первое с 2013 года заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Вучевич в свою очередь отметил, что Сербия уважает территориальную целостность Украины.

Какую позицию по Украине занимает Сербия

Белград с самого начала осудил СВО и поддержал резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, принятые на чрезвычайной сессии по Украине в 2022–2023 годах. При этом власти Сербии неоднократно исключали участие военных страны в конфликте и отказались вводить санкции в отношении России. Более двух лет у Белграда получается придерживаться нейтралитета, отметил в беседе с NEWS.ru руководитель проекта «Балканист» политолог Олег Бондаренко.

«Та же Швейцария помогает Украине и ввела санкции против России. Турция также была задействована во многих цепочках, связанных с Киевом: Анкара поставляла Украине БПЛА „Байрактар“ и другого рода вооружение. У Сербии же позиция подлинного нейтралитета. Наверное, у Вучича есть совесть, если такой термин вообще применим в геополитике. Его политическая совесть — самая чистая в отношениях с Москвой и Киевом, поэтому Белград интересен как возможный посредник между двумя странами», — отметил политолог.

Впрочем, после встреч с украинским истеблишментом Вучичу пришлось объясняться перед журналистами и опровергать предъявленные ему обвинения в бесхребетности. Президент заявил, что Украина не сделала Сербии ничего плохого, но сможет стать ее союзником при голосованиях в Совете Европы и Генеральной Ассамблее ООН, передает SNS.

«Чего вы на самом деле хотите от меня? Не разговаривать со страной с 40-миллионным населением, которая никогда не делала ничего плохого Сербии, которая не признала Косово? У меня есть задача и обязательство, которые вы мне дали: попросить их не быть на другой стороне в отношении Совета Европы в Страсбурге или где-либо еще и не быть против нас в Генассамблее ООН», — отметил он.

Фото: ANDREJ CUKIC/EPA/TASS Елена Зеленская во время встречи с президентом Сербии Александром Вучичем

Сербия вынуждена лавировать между Западом и Россией, отметил в разговоре с NEWS.ru политолог Сергей Марков. По его словам, страна находится под огромным давлением НАТО и Евросоюза. Именно по этой причине Вучич убедил жену Тамару встретиться с Зеленской, подчеркнул эксперт.

Такого же мнения придерживается сербский политолог Стеван Гайич. Он высказал точку зрения, что встреча с украинцами в Белграде — «отмазка за визит» в Сербию Си Цзиньпина, который состоялся на прошлой неделе. Гайич заявил, что на Западе были недовольны этими переговорами и заставили Вучича принять Зеленскую. Эксперт назвал приезд первой леди Украины в Белград позорным, потому что, по его словам, большинство сербов поддерживают Россию.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Москва высоко ценит «то мужество, с которым наши сербские друзья сохраняют свой суверенитет», отказываясь вводить санкции. Он также отмечал, что Россия с уважением относится к экономическим предпочтениям Белграда, который ищет выгодные направления сотрудничества.

Может ли Белград стать посредником между Москвой и Киевом

Си Цзиньпин посетил Сербию в день 25-й годовщины бомбардировки ВВС НАТО китайского посольства в Белграде, приведшей к гибели трех человек. Глава КНР заявил, что Пекин «поддерживает усилия Сербии по обеспечению собственного суверенитета и территориальной целостности по проблеме Косово». Он добавил, что китайско-сербская дружба, скрепленная кровью, останется в общей памяти народов двух стран.

В ближайшие дни в Китай отправится президент РФ Владимир Путин. По сообщению пресс-службы Кремля, по итогам переговоров главы государств планируют подписать совместное заявление и ряд двусторонних документов.

У Китая есть мирный план по украинскому конфликту, который Москва оценивала как перспективный. Путин и Си должны обсудить этот вопрос на встрече, рассказала NEWS.ru ведущий научный сотрудник Института Китая и современной Азии РАН Розалия Варфаловская. По ее словам, Си Цзиньпин во время посещения европейских стран затрагивал данную тему.

«Сербия может быть задействована в инициативе по мирному урегулированию конфликта на Украине. Лидер КНР, недавно посетивший эту страну, а также Венгрию и Францию, как раз готовил их к будущим мирным переговорам. В случае с Белградом и Будапештом все прошло успешно, с Парижем — не совсем», — отметила эксперт.

Фото: Liu Bin/XinHua/Global Look Press Сербия. Белград. Председатель КНР Си Цзиньпин и его супруга Пэн Лиюань во время церемонии встречи в аэропорту

Бондаренко считает, что посредником в мирных переговорах Москвы и Киева может быть именно президент Сербии, потому что он не занимает ни одну из сторон и напрямую не участвует в конфликте.

«Если бы Александр Вучич выступил в качестве посредника между Россией и Украиной, если бы это его посредничество было принято одинаково и Москвой, и Киевом, это был бы чуть ли не лучший из возможных вариантов. Тем не менее говорить об этом рано. Пока мы видим, что активность боевых действий на Украине не спадает, а нарастает», — отметил политолог.

Однако, по мнению старшего научного сотрудника Института Китая и современной Азии РАН Василия Кашина, Пекин подходит на роль миротворца лучше, чем Белград.

«Вероятность того, что Сербию будут задействовать как влиятельного игрока в потенциальных мирных переговорах между Москвой и Киевом, низка. Я не понимаю, в качестве кого и на что Белград способен влиять в данном вопросе. Мне кажется, что практически ни на что. Возможно, Сербии может быть отведена техническая роль в этих переговорах. Но на нее есть и другие претенденты, например ряд государств Ближнего Востока», — пояснил китаист в разговоре с NEWS.ru.

По его словам, «КНР является ключевым игроком, потому что способна объединить под своими инициативами довольно крупную группу развивающихся стран, которые будут ориентироваться на ее позицию». Китайцы этим активно занимаются, добавил политолог.

Подключит ли Китай Сербию к мирным переговорам

Кашин подчеркнул, что дипломатия КНР активизировалась в этом направлении. Кроме того, спецпредставитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй посетил целый ряд стран и провел переговоры по украинскому вопросу, добавил он.

«Тем не менее возможность китайского посредничества будет сильно зависеть от готовности сторон к переговорам, прежде всего Украины и Запада. Ведь на данный момент Киев к ним не готов. Он настаивает, что предварительным условием переговоров должно быть принятие „формулы Зеленского“, на что Россия никогда не пойдет», — считает Кашин.

Фото: president.gov.ua Владимир Зеленский

Китай настойчиво приглашали на мирную конференцию по Украине в Швейцарии, на которой страны Запада планируют обсуждать «мирный план Зеленского». Тем не менее в Пекине ответили, что подобные консультации могут проходить только при участии России, и официально не подтвердили участие в мероприятии. В Москве заявили, что российские представители не поехали бы на конференцию, даже если бы их пригласили.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил в интервью изданию Stern, что на саммите в Швейцарии никто не намерен вести переговоры об окончании украинского конфликта.

«В лучшем случае это будет начало процесса, который может привести к прямому диалогу между Украиной и Россией. В Швейцарии речь пойдет о безопасности атомных электростанций, экспорте зерна, вопросе обмена военнопленными и о необходимом табу, что касается применения ядерного оружия», — сказал Шольц.

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