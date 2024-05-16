«Прагматик и нерусофоб»: Медведев о пережившем покушение Фицо Медведев в покушении на Фицо увидел русофобские настроения новой Европы

Фото: IMAGO/Christian Spicker/Global Look Press

Премьер Словакии Роберт Фицо

Премьер Словакии Роберт Фицо, на которого совершили покушение, является прагматиком и нерусофобом, но при этом не придерживается пророссийской линии, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале. По его словам, нападение на политика показало, что истеблишмент Европы подвержен «русофобской, вассально-разнузданной и полностью безголовой» повестке. Медведев также пожелал Фицо выздоровления.

Удивительно ли, что впервые за десятилетия покушение в Европе было совершено на политика, занимавшего разумную позицию по отношению к России? Кстати сказать, отнюдь не пророссийского. Просто прагматика и нерусофоба, — написал Медведев.

Замглавы СБ отметил, что Фицо представляет европейских политиков, которые «не желают своим гражданам превратиться в серый радиоактивный пепел». По его мнению, таких политиков, как словацкий премьер, остались единицы.

Да, совершивший нападение — лютый маргинал от интеллигенции. <...> Да, он не любил Фицо. Писал разную чушь. Но в его поступке квинтэссенция новой Европы — дебильно-русофобской, вассально-разнузданной и полностью безголовой, — объяснил он.

Фицо был ранен в городе Гандлова после заседания правительства 15 мая. В политика стреляли, после покушения его в тяжелом состоянии доставили в больницу Банска-Бистрицы. По последним данным, состояние премьера после операции стабилизировалось.

Момент покушения на премьера Словакии попал на видео. Стрелок успел сделать пять выстрелов, прежде чем его повалили сотрудники службы безопасности премьера. В покушении подозревают 71-летнего писателя Юрая Цинтулу. Известно, что он является оппозиционером и сторонником либеральной партии «Прогрессивная Словакия». Как утверждается, он открыто выражал свою ненависть к политикам с левыми взглядами в социальных сетях, а в последний год и лично к Фицо.