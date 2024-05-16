Назван вероятный претендент на покушение среди европейских политиков Рогов: вероятным претендентом на покушение после Фицо является Орбан

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После покушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо вероятным претендентом на нападение может стать премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, заявил в разговоре с NEWS.ru председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Он подчеркнул, что Орбан является одним из немногих европейских политиков, кто отстаивает национальные интересы.

Западные элиты уже запуганы дальше некуда, они действуют во вред своим государствам в угоду США. На кого-то из европейских политиков есть компромат, кого-то запугивают расправой. Не исключаю, что следующим может быть Орбан. Он более сильный и пронационально настроенный политик, — пояснил эксперт.

Рогов уточнил, что США и ЕС прямо намекают, что пророссийским политикам может угрожать опасность. Как отметил эксперт, после покушения на Фицо и угроз в адрес президента Сербии Александра Вучича телеканал Sky News заявил, что они расплачиваются за пророссийскую позицию.

Если брать покушение на Фицо и готовящееся покушение на Вучича, тут четко сказал телеканал Sky News: «Он был пророссийским политиком, за что и поплатился». Нам даже не намекают, а говорят открыто, что если ты пророссийский, то получай пулю, — пояснил Рогов.

Полиция Словакии ранее предъявила обвинение стрелявшему в Фицо писателю Юраю Цинтуле. Его будут судить за попытку умышленного убийства из мести. Отмечается, что нападавшему по этой статье грозит минимум 25 лет заключения. При этом максимальный срок представляет собой пожизненное лишение свободы.