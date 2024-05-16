Стали известны мотивы стрелявшего в премьера Словакии Стрелявший в премьера Словакии выступал против прекращения поставок оружия Киеву

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Стрелявший в премьер-министра Словакии Роберта Фицо выступал против отказа от поставок оружия Киеву, заявил глава МВД республики Матуш Шутай-Эшток, его выступление транслировали канал RTVS. По его словам, стрелок действовал один и участвовал в антиправительственных протестах, но не связан с радикальными группировками.

Остановка военной помощи Украине, вмешательство в работу общественно-правового телевидения, отставка председателя судебного совета — это были причины, которые назвал подозреваемый, почему он не согласен с правительством и почему он решил действовать таким образом, — сказал министр.

Фицо был ранен в городе Гандлова после заседания правительства 15 мая, после покушения его в тяжелом состоянии доставили в больницу Банска-Бистрицы и сделали операцию. Замминистра охраны окружающей среды Словакии Филип Куффа сообщил, что врачи оценивают состояние Фицо после операции как стабильное.

В покушении на премьера подозревают 71-летнего писателя Юрая Цинтулу. Известно, что он является оппозиционером и сторонником либеральной партии «Прогрессивная Словакия». Как утверждается, он открыто выражал свою ненависть к политикам с левыми взглядами в социальных сетях, а в последний год и лично к Фицо.