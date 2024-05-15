Экс-шеф протокола Кремля рассказал, почему охрана не спасла Фицо Экс-шеф протокола Кремля Шевченко заявил, что охрана Фицо могла недожать

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Начальник службы протокола Михаила Горбачева и Бориса Ельцина Владимир Шевченко выразил мнение о причинах покушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, его слова приводит РИА Новости. Он считает, что причиной происшествия могло стать недостаточное внимание политиков к советам охраны.

Что касается работы охраны, то политики часто относятся к ее советам без должного внимания. Хотя бывает так, что охранники могут вести себя излишне нагло, распускают руки и так далее, — сказал Шевченко.

Он охарактеризовал инцидент с Фицо как «однозначный прокол охраны» и отметил, что важно соблюдать баланс и уважать рекомендации охраны для обеспечения безопасности политиков.

Ранее момент покушения на премьера Словакии попал на видео. Стрелок успел сделать пять выстрелов, прежде чем его повалили сотрудники службы безопасности премьера. В политика выстрелили, когда тот вышел пожать руки своим сторонникам после выездного заседания кабинета министров. После пятого выстрела нападавший был обезврежен охранниками Фицо.

Фицо заявлял, что заинтересован в хороших отношениях с Россией. В ходе программы «Субботние диалоги» на канале RTVS он отметил, что хочет проводить политику «добрых и дружеских отношений» с каждым, кто неравнодушен.