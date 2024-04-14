В Европе заявили об «огромном интересе» наладить отношения с Россией Премьер Фицо: Словакия заинтересована в хороших отношениях с Россией

Фото: Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

Роберт Фицо

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что заинтересован в хороших отношениях с Россией, сообщает канал RTVS. В ходе программы «Субботние диалоги» он отметил, что хочет проводить политику «добрых и дружеских отношений» с каждым, кто в этом заинтересован.

Говорим с русскими — плохо, говорим с украинцами — плохо. Что хотят медиа? Что хочет оппозиция? Я не знаю. Но я точно знаю, что хочу я. Проводить политику добрых и дружеских отношений с каждым, кто в этом заинтересован, — заявил Фицо.

Он подчеркнул, что у словацкой стороны «огромный интерес» к стандартизации отношений с Россией по окончании конфликта на Украине. Фицо добавил, что Братислава уважает жертвы Красной армии при освобождении Чехословакии и в борьбе с фашизмом.

Премьер также отметил, что республики заинтересована в нормальных отношениях и с Киевом, несмотря на свою позицию по ситуации на Украине. Фицо пояснил, что «военное решение ни к чему не ведет». По его словам, Словакия выступает против членства Украины в НАТО и воспользуется правом вето в случае рассмотрения такого вопроса.

Ранее издание Al Khaleej сообщило, что избрание Петера Пеллегрини президентом Словакии означает, что Россия приобретет нового союзника. Авторы материала напомнили, что тот является противником оказания помощи Киеву. Кроме того, он свободно владеет русским языком, сказано в статье.