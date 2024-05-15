Путч и заговор против Эрдогана: кому выгодны, поможет ли Россия Турции

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел экстренное заседание после предупреждения о возможном заговоре с целью госпереворота

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел экстренное заседание с главами разведки и Министерства юстиции после предупреждения о возможном заговоре с целью госпереворота. Он объявил, что уже знает «кукловодов» заговора. Откуда исходит угроза, усвоены ли уроки неудачного мятежа 2016 года и чем Россия поможет Эрдогану — в материале NEWS.ru.

Что стало известно о попытке путча

Газета Turkiye сообщила, что в ночь на 15 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел экстренное заседание с главами разведки и Министерства юстиции Ибрагимом Калыном и Йылмазом Тунчем. Поводом стало предостережение cоратника турецкого лидера главы Партии националистического движения Девлета Бахчели, который заявил о вероятности новой попытки госпереворота в стране.

За день до этого в Турции были уволены сразу несколько сотрудников полиции в Управлении безопасности Анкары. Они обвиняются в связях с организацией «Айхан Бора Каплан», признанной преступной группировкой. В их домах провели обыски, в ходе которых были изъяты цифровые носители, в том числе аудиозаписи голоса секретного свидетеля по делу против организации. Однако, как заявил Бахчели, точечные увольнения недостаточны для предотвращения переворота, так как в стране «существует целый заговор против власти».

После такого сообщения на заседании правящей партии президента встретили аплодисментами. Эрдоган провел совещание, а потом добавил, что власти знают «кукловодов» заговора.

«Мы знаем, чего добиваются те, кто хочет разделить людей. Мы прекрасно знаем, кто является куклой, кто празднует, а кто кукловод. Как бы мерзко это ни выглядело, мы не попадем в эту ловушку. То, что нам подходит, — это достоинство и терпимость. Независимо от того, что делают другие», — сказал Эрдоган.

Глава МВД Турции Али Ерликая заявил о готовности выявить всех членов подпольных структур, действующих против властей и народа, чтобы они предстали перед судом, и пообещал уже в ближайшее время обнародовать результаты расследования.

Фото: tcc После такого сообщения на заседании правящей партии президента встретили аплодисментами

Кто может стоять за заговором

Турция при Эрдогане все сильнее отходит от секуляризма (отделения государства от религиозных институтов) в сторону религиозного государства, что сказывается на экономике и вызывает недовольство в части общества, а главное — в силовых структурах, рассказал NEWS.ru политолог-международник Алексей Наумов.

«Дело в том, что долгие годы армия была стражем секуляризма внутри Турции и жестокими методами наводила порядок. Если государство уклонялось от осуществления светского курса, заложенного еще Мустафой Кемалем Ататюрком, она прибегала к силе. Это происходило несколько раз в течение XX века, в том числе в 1998 году. То, что в 2016 году мятеж армии провалился, — это исключение из правил», — считает Наумов.

Турецкий политолог Икбаль Дюрре предположил в беседе с NEWS.ru, что разговоры о готовящемся госперевороте могут быть интригой соратников Эрдогана в парламенте.

«Мне кажется, что речь не идёт о подготовке госпереворота, как это было в 2016-м, это совершенно другая история. Председатель Партии националистического движения Девлет Бахчели сказал: мол, мы не позволим случиться очередному путчу в Турции. Однако непонятно, что он имел в виду и как он это будет обосновывать в будущем. Есть мнение, что на такое высказывание повлияло решение Эрдогана разорвать коалицию его Партии справедливости и развития с националистами Бахчели, потому что прошедшие выборы показали, что этот союз больше не обеспечивает президенту власть на 100%. Видимо, Бахчели это не понравилось», — сказал Дюрре.

Фото: Mehmet Masum Suer/Keystone Press Agency/Global Look Press Соратник турецкого лидера глава Партии националистического движения Девлета Бахчели сообщил о вероятности новой попытки госпереворота в стране

Член комитета по безопасности и противодействию коррупции Госдумы Абдулхаким Гаджиев считает, что основные силы, заинтересованные в смене режима в Турции, находятся в США. «Штатам и их сателлитам не удалось лишить власти Эрдогана на недавних выборах, и теперь они, по всей видимости, решили прибегнуть к излюбленному способу — государственному перевороту. Эрдоган проводит независимую политику в интересах своего народа, и это явно не нравится США. В этом нет секрета», — сказал NEWS.ru депутат.

Когда пытались свергнуть Эрдогана

К предупреждению Бахчели в Анкаре отнеслись серьезно, потому что попытка госпереворота во время правления Эрдогана уже предпринималась в июле 2016 года.

Тогда, в ночь с 15 на 16 июля, военные, настроенные оппозиционно по отношению к турецкому лидеру, захватили авиабазу Акынджи вместе с базировавшимися там истребителями-бомбардировщиками F-16 и складами боеприпасов. Они взяли в заложники начальника турецкого Генштаба Хулуси Акара.

Мятежники и их вооруженные сторонники попытались взять под контроль Стамбул и Анкару, что привело к перестрелкам и уличным боям с верными Эрдогану силовиками. Заговорщики попытались захватить и самого президента, который на тот момент находился в отпуске. Однако этот план провалился, как и в целом попытка переворота.

Эрдоган срочно вернулся в Стамбул и выступил по телевидению с заявлением против мятежников. Несмотря на использование захваченных F-16, взять под контроль Стамбул и Анкару заговорщикам не удалось, и на следующий день они капитулировали. В результате столкновений погибло более 300 человек, в том числе гражданских, и более 2700 получили ранения. После капитуляции путчистов правительство Эрдогана провело масштабные изменения во всех госучреждениях и органах власти, было арестовано около 50 тысяч человек, и почти 140 тысяч уволены с занимаемых должностей.

Тогда турецкие власти обвинили в организации мятежа живущего в США исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, который возглавляет оппозиционную организацию FETO. Правительство Эрдогана называет ее террористической. Гюлен отрицал причастность к мятежу. Анкара также возложила ответственность за организацию мятежа на США, оказывающие поддержку Гюлену.

Наумов в беседе с NEWS.ru высказал мнение, что реальная опасность возникновения путча в Турции есть.

«Это связано в первую очередь с экономической ситуацией в Турции. Можно много говорить о внешнеполитических достижениях Эрдогана, но когда в стране рекордная инфляция, это негативно сказывается на общественном мнении. Поэтому есть круги, которые хотели бы провести переворот, воспользовавшись этой ситуацией», — пояснил Наумов.

Фото: Tolga Adanali - Depo Photos/ZUMAPRESS.com/Global Look Press К предупреждению Бахчели в Анкаре отнеслись так серьезно, потому что попытка госпереворота во время правления Эрдогана уже имела место в июле 2016 года

Как Россия помогала Эрдогану во время попытки путча

Незадолго до мятежа в 2016 году Эрдоган принес российскому президенту Владимиру Путину извинения за сбитый в 2015-м российский бомбардировщик Су-24, отношения между Турцией и Россией были нормализованы. По мнению ряда экспертов, это стало результатом предупреждения о планируемом мятеже, которое Москва заранее послала Эрдогану на основе своих разведданных. Россия, в свою очередь, получила эти данные из США.

Самого турецкого президента, по некоторым данным, также спасли российские военные и спецслужбы. Когда Эрдоган, получив известие о начале мятежа, возвращался в Стамбул из Мармариса, путчисты попытались использовать захваченные ими истребители F-16, чтобы сбить самолет президента. Однако мощные средства РЭБ российских военных из Сирии и черноморского региона якобы сорвали наведение истребителей на цель и помогли вывести самолет Эрдогана из-под удара. Минобороны и другие силовые ведомства России эту информацию не комментировали.

Поможет ли Россия Эрдогану снова

В ходе брифинга официального представителя МИД России Марии Захаровой в среду, 15 мая, корреспондент NEWS.ru поинтересовался, как Москва будет реагировать в случае переворота в Турции и будет ли РФ помогать турецкой стороне, как делала это во время путча в 2016 году.

«Коль скоро вы напомнили о том самом случае, я тоже напомню, что тогда это было сделано непублично, не в микрофон и не для того, чтобы повышать свои какие-то рейтинги или красоваться, а конструктивно по соответствующим каналам. И такой диалог мы традиционно поддерживаем с нашими турецкими коллегами», — сказала Мария Захарова.

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