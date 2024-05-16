Глава МВД Словакии заявил, что страна стоит на пороге гражданской войны Глава МВД Словакии Шутай-Эшток: страна почти стоит на пороге гражданской войны

Словакия почти стоит на пороге гражданской войны, заявил министр внутренних дел республики Матуш Шутай-Эшток, комментируя нападение на премьер-министра Роберта Фицо. Он подтвердил, покушение было совершено по политическим мотивам, передает РИА Новости.

Нападение было совершено по политическим мотивам, страна почти стоит на пороге гражданской войны, — сказал он.

Заместитель министра охраны окружающей среды Словакии Филип Куффа ранее сообщил, что врачи оценивают состояние Фицо после операции как стабильное. Других подробностей о самочувствии главы правительства он не привел.

Фицо был ранен в городе Гандлова после заседания правительства 15 мая. В политика стреляли, после покушения его в тяжелом состоянии доставили в больницу Банска-Бистрицы. Телеканал Markiza сообщил, что жизнь премьера после покушения и операции находилась в опасности. Подробности о состоянии политика не приводились.

В покушении на премьера подозревают 71-летнего писателя Юрая Цинтулу. Известно, что он является оппозиционером и сторонником либеральной партии «Прогрессивная Словакия». Как утверждается, он открыто выражал свою ненависть к политикам с левыми взглядами в социальных сетях, а в последний год и лично к Фицо.