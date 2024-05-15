Раненого премьера Фицо готовят к операции Канцелярия Фицо: раненый премьер Словакии в тяжелом состоянии, его прооперируют

Фото: Radovan Stoklasa/REUTERS

Премьера Словакии Роберта Фицо, в которого стреляли после заседания правительства, доставляют в больницу на операцию, сообщила канцелярия главы правительства в Facebook (деятельность в РФ запрещена). Там подчеркнули, что состояние политика крайне тяжелое, ближайшие часы станут решающими для его будущего.

В данный момент его везут на вертолете в Банска-Бистрицу, поскольку до Братиславы добираться будет слишком долго из-за необходимости срочного хирургического вмешательства, — сказано в публикации.

В Роберта Фицо выстрелили несколько раз днем 15 мая, когда он вышел к гражданам после заседания правительства. Злоумышленника уже задержали, его мотивы неизвестны. Президент Словакии Зузана Чапутова решительно осудила «жестокое и безрассудное» нападение на премьер-министра. Она пожелала Фицо «много сил в этот критический момент, чтобы оправиться от атаки».

Как считает экс-премьер страны Ян Чарногурский, организаторами покушения на премьер-министра Словакии могут быть члены словацкой оппозиции. По его словам, местные оппозиционеры находятся под влиянием Запада. Политолог Сергей Марков в свою очередь заявил, что в политика мог стрелять представитель украинской военизированной группировки неонацистского типа.