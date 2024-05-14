В Грузии приняли закон об иноагентах. Будет ли революция, что значит для РФ

Фото: Sputnik/РИА Новости

Митинг протеста против закона об иноагентах в Тбилиси

Парламент Грузии принял резонансный законопроект об иностранных агентах. Документ вызвал протесты не только со стороны грузинского общества, но и со стороны представителей правящей элиты. Государства Запада открыто выражают недовольство инициативой и грозят Тбилиси серьезными последствиями. Что произойдет после принятия закона, почему протесты поддерживает местная молодежь и ожидать ли очередной цветной революции, разбирался NEWS.ru.

Как приняли законопроект об иноагентах в Грузии

14 марта грузинский парламент принял в третьем чтении законопроект «О прозрачности внешнего влияния», касающийся деятельности иноагентов в стране. 84 депутата проголосовали за, 30 — против. В своей текущей редакции документ предусматривает регистрацию в специальном реестре некоммерческих юридических лиц и СМИ, более 20% доходов которых получено из-за границы, а также заполнение декларации. Решение не регистрироваться или не заполнять декларацию будет наказываться штрафом в размере 25 тыс. лари (около $9,5 тыс.).

Проект был одобрен на фоне масштабных митингов, которые ежедневно проходят в Тбилиси. На улицы выходят противники инициативы, которые считают, что она препятствует интеграции Грузии в ЕС. По разным оценкам, участие в демонстрациях приняли до нескольких десятков тысяч граждан страны. В то же время за принятие проекта выступают правящая партия «Грузинская мечта», парламент и премьер Ираклий Кобахидзе.

В ходе обсуждения во вторник обстановка внутри зала заседаний была накалена не меньше, чем за его пределами. Словесные оскорбления, которые представители парламентского большинства и оппозиции наносили друг другу, периодически перерастали в стычки. В какой-то момент пленарное заседание пришлось прервать из-за потасовки между депутатами.

Фото: REUTERS/Irakli Gedenidze Протестующие у здания парламента Грузии в Тбилиси

15 мая в Тбилиси приедут главы МИД четырех стран — Эстонии, Латвии, Исландии и Литвы. Они намерены поддержать протестующих. Депутат от «Грузинской мечты» Ираклий Кадагишвили заявил, что своим визитом министры лишь радикализируют ситуацию.

«Даже не считают нужным провести с нами предварительные консультации. Хотят устроить в Грузии цветную революцию и привести такую власть, которая не поставит интересы страны на первый план», — считает он.

Почему закон об иноагентах вызвал скандал в Грузии

Грузинские власти и ранее пытались принять законопроект об иноагентах. Так, 7 марта 2023 года парламент большинством голосов в первом чтении согласовал документ, регулирующий деятельность таких лиц. Тогда это тоже привело к демонстрациям. Митингующие протестовали на улицах Тбилиси, дошло до столкновений с полицией. Уровень гражданского недовольства был столь высок, что уже на третий день после одобрения инициативы «Грузинская мечта» решила отозвать ее из парламента. Несмотря на это, следующие несколько дней грузины продолжали участие в митингах.

К повторному рассмотрению проекта депутаты вернулись только через год, 3 апреля. Официально изменений было немного — они затронули, например, терминологию. Теперь «агент иностранного влияния» в тексте заменен на «организацию, проводящую интересы иностранной силы».

Прозападный президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила правящую партию в саботаже планов по вступлению страны в ЕС. «»Грузинская мечта» сделала очень четкое заявление. Сказала «нет» Европе по всем направлениям, которые были прописаны как в предыдущих, так и в нынешних девяти рекомендациях», — констатировала политик.

Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press Саломе Зурабишвили

15 апреля в грузинской столице возобновились протесты против закона, а бурное обсуждение в парламенте снова привело к драке. 17 апреля грузинский парламент все же смог принять скандальный законопроект в первом чтении, 1 мая — во втором.

Ираклий Кобахидзе несколько дней спустя заявил, что закон преследует лишь одну цель — обнародовать финансовую отчетность неправительственных организаций, получающих миллионы долларов из-за рубежа и тратящих эти средства «на подрывную политическую деятельность».

Зурабишвили не раз заявляла, что наложит вето на законопроект в случае его утверждения. Но вето президента носит больше формальный характер, так как для его преодоления парламенту нужно простое большинство голосов.

Как отреагировала Россия

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя дискуссию вокруг грузинского закона об иноагентах, заявил, что почти все страны борются с зарубежным влиянием. Он назвал это нормальной общемировой практикой и отметил, что в интересы России входит стабильность и предсказуемость ситуации в Грузии. Позже Песков добавил, что инициатива Тбилиси не связана с влиянием Москвы. Он напомнил, что первыми закон о регистрации иностранных агентов (FARA) приняли США еще в 1938 году.

3 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Россия никогда не вмешивалась и не будет вмешиваться в дела других государств. По словам дипломата, Москва заинтересована в мирном развитии всех стран Южного Кавказа, в том числе и Грузии.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Мария Захарова

Некоторые представители российской власти намекнули на роль Запада в происходящем. Так, заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев выразил мнение, что за протестами против грузинского закона об иноагентах скрывается «хорошо знакомая голливудская рука». По этой причине, считает политик, дискуссии в Тбилиси перешли в сферу «уличных стычек и веселого мордобоя».

К чему приведет принятие закона об иноагентах

Директор Института политических исследований Сергей Марков заявил NEWS.ru, что грузинский закон об иноагентах — на 70% копия российской инициативы, которая, в свою очередь, «списана» с американской. По его словам, США выступают против принятия такого документа в Грузии, так как он направлен против западного вмешательства в дела Тбилиси.

«Американцы считают, что они — люди первого сорта, русские — второго, а грузины — вообще третьего, поэтому они не имеют права защищать свой суверенитет, свою политическую систему от вмешательства других стран, а это главная задача таких законопроектов. Поскольку вмешательство осуществляют прежде всего США и их союзники в лице Британии и ЕС, то они против этого закона по своим циничным причинам», — сказал Марков.

Партия власти в Грузии активно выступала за инициативу, так как подозревает, что Запад может с помощью финансирования своих агентов сместить ее, считает политолог. «Грузинское правительство пророссийское. Оно отказывается присоединяться к антироссийским санкциям и тем более отказывается открывать второй фронт против России на фоне ситуации в Абхазии и Южной Осетии», — отметил политолог.

Он допустил, что Запад после принятия закона решит надавить на Грузию и может испортить с ней отношения. Однако Марков сомневается, что зарубежные страны попытаются свергнуть местное правительство, которое поддерживается абсолютным большинством населения страны.

Фото: Sputnik/РИА Новости Митинг протеста против закона об иноагентах в Тбилиси

«Грузинский народ не очень разбирается в законах об иноагентах, но точно разбирается в том, что если его заставят пойти по пути Украины и напасть на Абхазию и Южную Осетию, вступить в войну с Россией, то страну ждет чудовищная катастрофа. В связи с этим грузины поддерживают нынешнее правительство в главном — в нейтральности и в неприсоединении к этой войне против России. Они понимают, что поддержка санкций нанесет удар по грузинской экономике, ввергнет в нищету тысячи людей», — сказал Марков.

Членство Грузии в ЕС и раньше было абсолютно иллюзорным, а сейчас дистанция между страной и Европой увеличится еще больше, допустил политолог.

Как отреагировали на Западе

Западные политики негативно отнеслись к законодательной инициативе. В начале мая депутат Европейского парламента Виола фон Крамон призвала лишить Грузию статуса кандидата на членство в ЕС из-за возможного принятия документа. Она добавила, что в случае реализации проекта союз должен будет предусмотреть «конкретные последствия» для Тбилиси.

1 мая официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер заявил, что американский закон об иностранных агентах существенно отличается от рассматриваемого в Грузии. По его словам, в варианте документа, принятом в Штатах, речь идет о людях, работающих в интересах иностранного правительства. В грузинской редакции, полагают в Госдепе, имеются в виду те, кто занимается легальной неправительственной гуманитарной деятельностью в интересах гражданского общества. Миллер подчеркнул, что это совершенно разные вещи.

9 мая он заявил, что американские власти обеспокоены антизападной риторикой руководства «Грузинской мечты». По мнению Миллера, она выводит Тбилиси на «ненадежную траекторию», а также угрожает евро-атлантическому пути страны и ее отношениям с Вашингтоном.

Фото: Александр Патрин/ТАСС Тбилиси. Участница акции протеста против законопроекта об иноагентах у здания парламента Грузии

Чего хочет грузинская молодежь

Некоторые грузинские эксперты считают, что протесты получили поддержку из-за того, что противники законопроекта убедили людей в реальности вступления республики в ЕС. Этот нарратив, как отметил в беседе с NEWS.ru директор Института стратегии управления, бывший руководитель аппарата президента и правительства Грузии Петре Мамрадзе, подействовал в том числе на молодежь.

«Часть активистов — организованные штурмовики со стороны оппозиции в лице экс-президента страны Михаила Саакашвили. Однако часть молодежи никак не поддерживает этого политика, они выступают за сближение Грузии с Европой и ее вступление в ЕС. Они искренно в это верят, и их можно понять: все западные чиновники постоянно говорят, будто двери Евросоюза для Тбилиси открыты, что для них это историческая возможность и т. д. Мол, единственное, что мешает, — закон об иноагентах, не будет его, и Грузия вступит в ЕС. Но все здравомыслящие люди знают, что все это пустые слова. Нам давали различные статусы, но ни о каком членстве даже речи не было», — сказал Мамрадзе.

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