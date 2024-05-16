В Сербии задержали мужчину за угрозы президенту МВД Сербии: жителя республики задержали за угрозы президенту Вучичу

Жителя Сербии задержали из-за угрозы в адрес президента Александра Вучича, заявил вице-премьер и министр внутренних дел страны Ивица Дачич. По его словам, мужчина пробудет за решеткой двое суток.

Из-за угрозы поставить под угрозу безопасность президента республики Драган Миятович из Сомбора был арестован и задержан полицией на 48 часов, — пояснил Дачич.

Ранее Александр Вучич рассказывал, что ежедневно получает около 200 угроз убийством. Вместе с тем он подчеркнул, что работа лидера государства включает в том числе обязанность терпеть угрозы и «учиться с этим мириться».

15 мая на премьера Словакии Роберта Фицо было совершено покушение. 71-летний писатель Юрай Цинтула выстрелил в главу правительства около пяти раз. Выяснилось, что стрелявший является оппозиционером и сторонником либеральной партии «Прогрессивная Словакия». Как утверждается, он открыто выражал свою ненависть к политикам с левыми взглядами в социальных сетях, а в последний год и лично к Фицо.