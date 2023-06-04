Вучич заявил о сотнях угроз убийством, поступающих ему ежедневно

Фото: Predrag Milosavljevic/Xinhua/Global Look Press

Александр Вучич

Президент Сербии Александр Вучич заявил о сотнях угроз убийством, поступающих ему каждый день, сообщает Pink TV. Вместе с тем он подчеркнул, что работа лидера государства включает в том числе обязанность «терпеть угрозы» и «учиться с этим мириться».

Я президент республики, и моя работа — терпеть даже угрозы расправы. <...> Каждый день в мой адрес поступает более 200 угроз убийством, — сказал Вучич.

Такое заявление президент Сербии сделал в День Министерства внутренних дел республики. Глава страны отметил работу главы МВД Братислава Гашича, при котором, по его словам, все работает «как швейцарские часы».