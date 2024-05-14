США отказались от урана из России: какие еще страны в лидерах по его добыче

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Президент США Джо Байден подписал закон о запрете импорта урана из РФ. Согласно документу, речь идет о необлученном низкообогащенном уране, который произведен компаниями из России или получен на ее территории. До сих пор Москва оставалась для Вашингтона ключевым поставщиком этого металла. На нашу страну приходилось порядка 20% всего потребления данного сырья Штатами.

Советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан пояснил, что запрет призван «укрепить энергетическую и экономическую безопасность» США «путем снижения и в конечном итоге устранения зависимости от России в области гражданской ядерной энергетики».

По запасам урана РФ занимает четвертое место в мире с долей 8%. Она уступает Австралии (28%), Казахстану (15%) и Канаде (9%) и опережает Намибию (7%). В 2023 году РФ добыла 2,5 тыс. тонн этого металла. Объем его экспорта за тот же период составил не менее 1,8 тыс. тонн. Больше всего российского урана было поставлено в Штаты (702 тонны), Китай (457 тонн) и Южную Корею (243 тонны).

Чем интересна мировая индустрия добычи урана и насколько она развита — в инфографике NEWS.ru.