Мощный союз против Запада: чем визит Путина в Китай важен для России и мира

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Си Цзиньпин и Владимир Путин

16 мая начался визит президента России Владимира Путина в Китай. Лидер РФ и председатель КНР Си Цзиньпин проведут переговоры, после которых будут подписаны ряд документов. Утвердят ли план мирного соглашения по Украине, получится ли договориться о поставках оружия и запуске газопровода «Сила Сибири — 2» — в материале NEWS.ru.

Как будет проходить визит Путина

Визит Путина в КНР приурочен к 75-летию дипломатических отношений Москвы и Пекина. Ожидается, что лидеры стран подпишут ряд соглашений. Как рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков, у глав государств также запланирована неформальная встреча «за чашкой чая», которая пройдет в формате «1 + 4» с каждой стороны.

Помимо Путина в ней примут участие новый министр обороны России Андрей Белоусов, секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу и глава МИД Сергей Лавров. По мнению Ушакова, лидер РФ обсудит с китайским коллегой ситуацию на Украине, Ближнем Востоке и в Северо-Восточной Азии.

Путин также встретится с главой правительства КНР Ли Цяном. В ходе визита российский лидер посетит два города — Пекин и Харбин, где пройдет форум по межрегиональному сотрудничеству.

Ведущий научный сотрудник Института Китая и современной Азии Розалия Варфаловская напомнила, что в марте 2023 года во время встречи Путина и Си Цзиньпина в Москве было подписано два документа: план развития российско-китайских отношений до 2030 года и положение о всеобъемлющем партнерстве.

«На предстоящей встрече лидеры стран, вероятно, обсудят выполнение этих планов. В частности, они затронут проблемы банковской сферы», — предположила собеседница NEWS.ru.

В марте 2024 года около 10 крупных банков КНР прекратили расчеты с российским бизнесом в юанях. Ранее они прекратили принимать из РФ долларовые переводы. Эксперты отмечали, что это сильно угрожает импорту, ведь Россия заказывает у КНР и через эту страну огромные объемы товаров: 25% всего параллельного импорта идет в РФ из Поднебесной.

Как полагает Варфаловская, Путин и Си Цзиньпин также обсудят тему спецоперации на Украине. По прогнозам эксперта, в октябре может состояться еще одна встреча лидеров РФ и КНР, но уже в более широком составе. Варфаловская объяснила, что это связано с очередным саммитом БРИКС, в рамках которого будет уделено внимание ситуации на Украине. Как напомнила собеседница, на данный момент условия для переговоров, которые предлагает Киев, неприемлемы для Москвы.

По мнению политологов, визит Путина в Китай — «страшный сон Запада».

«Путин прибыл в Пекин. Это первый визит Путина за границу после переизбрания. С ним почти все правительство России. Это будет по сути совместное заседание правительств России и Китая. И все понимают: это значит, что у России и Китая стратегический союз. Против агрессии США и их младших партнёров», — написал в своем Telegram-канале Сергей Марков.

Фото: Li Xueren/XinHua/Global Look Pres Си Цзиньпин и Владимир Путин

Сможет ли Китай сыграть роль миротворца по Украине

Старший научный сотрудник Институт Китая и современной Азии РАН Василий Кашин обратил внимание на активность китайской дипломатии по украинскому вопросу в течение последних месяцев. Он напомнил, что специальный эмиссар Пекина, бывший китайский посол в Москве Ли Хуэй посетил ряд стран, где прошли переговоры по этому поводу.

«Москва и ранее заявляла о том, что китайская формула может быть основой для урегулирования конфликта. Но возможность китайского посредничества сильно зависит от готовности сторон к переговорам, прежде всего Украины и Запада. На данный момент Киев к ним не готов. Он настаивает, что предварительным условием переговоров должно быть принятие „формулы Зеленского“, на что Россия никогда не пойдет», — напомнил Кашин.

Собеседник NEWS.ru обратил внимание на изменение ситуации в зоне СВО и продвижение ВС РФ. Он допустил, что позиции Запада и Украины начнут меняться и Пекин, предвидя это, решил исполнить роль миротворца.

«Китай — ключевой геополитический игрок. Он в состоянии объединить под своими инициативами довольно крупную группу развивающихся стран, которые будут ориентироваться на его позицию. Помимо этого, КНР — крупнейший экономический игрок. Эта страна — главный экономический партнер и России, и Евросоюза», — объяснил Кашин.

Фото: IMAGO/Chris Emil Janssen/Global Look Press Владимир Зеленский

Что сказал Путин накануне визита в КНР

Во вторник Путин дал интервью китайскому агентству «Синьхуа». В ходе беседы глава РФ упомянул о возможном запуске мирного диалога по Украине. По словам российского лидера, Москва не считает эту тему запретной. Путин обратил внимание на то, что интересы РФ должны быть учтены, страна должна получить гарантии стабильности и безопасности, в том числе со стороны западных государств.

Президент России назвал конструктивными предложения КНР по Украине. «Мы положительно оцениваем подходы Китая к урегулированию украинского кризиса. В Пекине прекрасно понимают его первопричины и глобальное геополитическое значение», — отметил Путин, комментируя высказывания лидера КНР о четырех принципах разрешения конфликта.

Российский лидер добавил, что предложения Пекина могли бы стать основой для разрешения конфликта. «К сожалению, эти инициативы не находят поддержки ни на Украине, ни у ее западных покровителей. Они не готовы к равноправному, честному и открытому диалогу», — добавил Путин.

Фото: Kremlin.ru Владимир Путин

Ждать ли России поставок оружия из КНР

В Киеве возмущаются тем, что Пекин якобы поддерживает Россию в вопросе ведения боевых действий, причем эти упреки звучали во время визита в Киев госсекретаря США Энтони Блинкена. «Мы глубоко обеспокоены тем, что он поддерживает российскую оборонно-промышленную базу», — отметил Блинкен.

По его словам, США продолжат вводить санкции в отношении предприятий, которые «помогают Китаю поддерживать Россию».

Кашин сомневается, что КНР начнет оказывать прямую военную поддержку РФ.

«Китай отрицает возможность поставки оружия России. Он заявляет, что не намерен поставлять вооружение, по крайней мере для применения в зоне СВО. Пекин не хочет подливать масла в огонь», — считает Кашин.

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Подпишут ли РФ и КНР соглашение по газопроводу «Сила Сибири — 2»

«Сила Сибири — 2» — проект трубопровода из России в Китай через Монголию объемом 50 млрд кубометров в год. Год назад Владимир Путин говорил, что практически все его параметры согласованы. По словам посла КНР в Москве Чжан Ханьхуэй, компании РФ и КНР продолжают активное обсуждение деталей этой программы.

По мнению эксперта, КНР и РФ пока не заключат договор о запуске газопровода «Сила Сибири — 2». Как объяснил китаист, любая спешка на переговорах используется другой стороной для получения уступок.

«Все переговоры по таким проектам идут очень долго, обычно до самого последнего момента. Закулисно продолжается довольно жесткий торг. И мы не знаем сейчас, в каком состоянии переговоры. Но вполне можно ожидать, что под визит китайская сторона попытается как-то активизировать процесс и что-то показать публике», — подытожил Кашин.

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