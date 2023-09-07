Почему Путин не едет в Индию, какой план Байдена: ожидания от саммита G20 Эксперты считают, что расширение БРИКС ставит крест на «Большой двадцатке»

Фото: White House/via Global Look Press

Джо Байден

Страны «Большой двадцатки» (G20) согласовали общий подход по Украине перед саммитом, сообщает агентство Bloomberg. Источники издания передают, что президент США Джо Байден планирует воспользоваться отсутствием глав России и Китая на встрече, чтобы привлечь нейтральные страны на сторону Запада. О чем уже договорились лидеры G20, что известно о планах Вашингтона и какие ожидаются результаты саммита — в материале NEWS.ru.

Какой подход выработали G20

Страны «Большой двадцатки» согласовали единый подход относительно ситуации на Украине. Bloomberg уточняет, что участники G20 перед саммитом согласовали формулировки, которые касаются конфликта.

По данным источника агентства, западные страны призвали Пекин оказать давление на Москву, и в итоговом коммюнике саммита Китай должен будет занять «более мягкую» позицию по отношению к Украине.

Также подчеркивается, что кроме КНР от резкого осуждения России воздержалась Индия. Как отмечает Bloomberg, теперь для согласования коммюнике предстоит достичь компромисса с Москвой. Других подробностей источник издания не приводит.

Саммит G20 пройдет 9–10 сентября в Нью-Дели. Кроме лидеров «двадцатки» в форуме принимают участие главы еще девяти стран, среди которых Бангладеш, Египет, Испания, Маврикий, Нигерия, Нидерланды, ОАЭ, Оман и Сингапур.

Как США планируют лишить Россию партнеров

Аналитики Bloomberg считают, что Джо Байден намерен воспользоваться тем, что на саммите не будут присутствовать президент России Владимир Путин и его китайский коллега Си Цзиньпин. По их мнению, Вашингтон будет пытаться оказать влияние на крупные развивающиеся страны вроде Бразилии, Индонезии и Индии, которые заняли нейтральную позицию по украинскому кризису. Байден поедет на саммит, несмотря на то что ранее у его жены Джилл обнаружили коронавирус.

Фото: White House/via Global Look Press Джо Байден и Нарендра Моди

Политолог Константин Калачев предположил в разговоре с NEWS.ru, что США на саммите G20 будут подкупать страны Глобального Юга и настраивать их против России.

«Президент США Джо Байден будет искать подходы к руководителям стран через расширение партнерских отношений. Кому-то пообещает поставки современных видов вооружения, кому-то кредит от американских банков. Инструментарии будут разные», — предполагает эксперт.

Калачев считает, что в обмен на полученные выгоды страны должны будут примкнуть не к Китаю и России, а к коллективному Западу, в частности поддержать его точку зрения на ситуацию на Украине.

По мнению эксперта, план Байдена сработает, так как у этих государств есть и конкретные национальные интересы, направленные на получение экономических выгод, оружейных поставок или, к примеру, смягчения критики по вопросам прав человека.

«Рассмотрим на примере Турции — понятно, что Анкара имеет выгоды от торгово-экономических отношений с Россией, но их национальную валюту лиру это пока не спасло. США как крупнейшая экономика и мировой финансовый центр часто могут предлагать более выгодные условия сотрудничества», — считает политолог.

Что еще ожидается от саммита G20

Источники Bloomberg также утверждают, что страны «Большой двадцатки» согласились предоставить статус постоянного члена Африканскому союзу и объявят об этом на форуме. В эту организацию входят 50 государств.

Директор Института Южной Азии в Центре Вильсона в Вашингтоне Майкл Кугельман считает, что, несмотря на разрыв G20 на западные и незападные блоки, председатель саммита Индия будет настаивать на том, чтобы страны «Большой двадцатки» все же пришли к некому консенсусу.

Фото: IMAGO/Hindustan Times/Global Look Press Саммит G20 в Нью-Дели

«Если саммит лидеров провалится, Нью-Дели и особенно премьер-министр Индии Нарендра Моди потерпят серьезную дипломатическую и политическую неудачу», — сказал Кугельман.

Индия уже предложила проект заявления по Украине, но его обсуждение оказалось очень сложным.

Турецкая газета Milliyet сообщает, что саммит, вероятно, станет началом переговоров для прекращения конфликта. Обозреватель издания Озай Сендир предполагает, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган передаст участниками форума условия России по разрешению ситуации на Украине.

«Все будут выслушивать условия Путина и намерения Эрдогана остановить вооруженное столкновение. Запад снова изложит Эрдогану свою позицию. Это означает, что де-факто начался посреднический процесс по прекращению украинско-российского противостояния», — считает турецкий обозреватель.

Почему Путин не поехал на G20

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин отказался принимать участие в саммите как в очном, так и в онлайн-формате. На форуме Москву представит министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Всю работу будет вести министр иностранных дел. Кроме того, на экспертном уровне, конечно, и наш шерпа, и наши эксперты принимают участие в весьма и весьма напряженной работе по согласованию документов», — сказал Песков.

Политический обозреватель Андрей Перла считает, что отказ российского президента от участия обусловлен отсутствием интереса к формату G20. По мнению эксперта, саммит превратился в «говорильню» — и она не может принимать решения из-за слишком серьезных разногласий между участниками.

Как добавил Перла, упадок G20 проходит на фоне развития экономического блока стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, КНР, Южная Африка). «Появилась организация БРИКС, которая не хочет править миром, но вполне объединяет крупные независимые страны», — пояснил эксперт.

Фото: MFA Russia/via Global Look Press Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Почему на саммит не приедет Си Цзиньпин

Лидер КНР Си Цзиньпин также не посетит саммит, вместо него страну представит премьер-министр Ли Цян. Аналитики агентства Reuters считают, что отсутствие генерального секретаря на саммите может быть попыткой Пекина «забить гвоздь в гроб G20» на фоне расширения организации БРИКС.

На последнем саммите БРИКС 24 августа в организацию официально пригласили ОАЭ, Саудовскую Аравию, Иран, Аргентину, Египет и Эфиопию. Их полноценное членство в блоке начнется с 1 января 2024 года.

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что после встречи в ЮАР в организацию поступило еще 15 новых заявок от государств, желающих присоединиться.

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