В МИД РФ раскрыли количество новых заявок на вступление в БРИКС Рябков: 15 новых заявок на вступление в БРИКС ждут рассмотрения

Фото: МИД РФ

Сергей Рябков

На фоне саммита БРИКС организация получила 15 новых заявок от государств, желающих к ней присоединиться, заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков. По его словам, которые приводит Lenta.ru, обращения будут рассмотрены, однако сроков дипломат не назвал.

Более 15 заявок, остающихся на столе для дальнейшего рассмотрения, — индикатор того, что здесь присутствует элемент новизны, в том числе новизны геополитической, — сказал Рябков.

Интерес к БРИКС он объяснил тем, что западные форматы сотрудничества с их блоковой дисциплиной устарели, как и представление о бинарном принципе мироустройства.

Очередной саммит БРИКС завершился 24 августа в ЮАР. В ходе мероприятия президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что в БРИКС официально приглашены ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Аргентина, Египет и Эфиопия. Полноценное членство новых стран начнется с 1 января 2024 года.

В Госдепартаменте США, комментируя расширение, заявили, что правительства разных стран вправе самостоятельно выбирать себе партнеров и альянсы, с которыми они желают сотрудничать. Вашингтон также продолжит работать с союзниками на имеющихся площадках, уточнили в американском дипведомстве.