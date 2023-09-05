Байден полетит на саммит G20, несмотря на обнаруженный у его жены COVID-19 Белый дом: Байден посетит саммит G20 в Индии, несмотря на болезнь жены

Фото: Rod Lamkey/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джо и Джилл Байден

Президент США Джо Байден отправится на саммит G20, который состоится 9-10 сентября в Индии, сообщил советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан. По его словам, которые приводит РИА Новости, в ходе визита у Байдена запланированы переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Американский лидер поедет в Азию не смотря на то, что ранее у его жены Джилл Байден был обнаружен коронавирус.

Президент отправится в Нью-Дели в Индию для участия в саммите G20, — сообщил Салливан.

О положительном тесте на COVID-19 супруги Байдена стало известно 5 сентября. По словам пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, у первой леди наблюдались слабо выраженные симптомы. У Байдена при этом был отрицательный результат на заболевание.

Ранее сообщалось, президент России Владимир Путин не будет принимать участие в мероприятиях саммита G20. Вместо него главой российской делегации станет министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Помимо членов «Большой двадцатки» приглашения на саммит также получили некоторые другие государства, в том числе Бангладеш, Египет, Испания, Маврикий, Нигерия и Объединенные Арабские Эмираты.

Участие в саммите также примет президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. По данным турецких СМИ, глава государства может передать странам G20 условия и намерения Путина по прекращению конфликта на территории Украины.

Позднее стало известно, что председатель КНР Си Цзиньпин также может отказаться от поездки на саммит G20 и отправить вместо себя премьера Госсовета Ли Цяна.