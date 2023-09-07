Страны G20 согласились предоставить членство Африканскому союзу

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Страны «Большой двадцатки» согласились предоставить статус постоянного члена Африканскому союзу, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники. Предполагается, что организация официально объявит о своем решении на саммите в Индии, который пройдет в период с 9 по 10 сентября. Отмечается, что Африканский союз, объединяющий свыше 50 государств, будет иметь членство наравне с Европейским союзом.

Группа 20 стран согласилась предоставить Африканскому союзу статус постоянного члена, — сообщает агентство.

Отмечается, что в начале мая канцлер Германии Олаф Шольц поддержал идею о предоставлении Африканскому союзу членства в G20. По его мнению, это позволит странам Африки играть большую роль в решении глобальных проблем. В частности представители союза будут решать задачи по борьбе с изменениями климата. Шольц также отметил, что Африка сможет отразить свое растущее значение в условиях раздробленного и многополярного мирового порядка.

Как сообщалось ранее, президент США Джо Байден намерен отправиться на саммит G20 в Индии. Он принял такое решение несмотря на то, что врачи диагностировали у его жены Джилл коронавирусную инфекцию. Предполагается, что в ходе визита Байден побеседует с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.