Эрдогана назвали лучшим кандидатом в посредники между Россией и Украиной Политолог Дюрре: Эрдоган в качестве посредника устроит и Россию, и Запад

Фото: Сергей Гунеев/РИА «Новости»/Kremlin.ru

Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может сыграть существенную роль в урегулировании украинского кризиса, заявил NEWS.ru турецкий политолог, доцент кафедры зарубежного регионоведения МГЛУ Икбаль Дюрре. По его мнению, кандидатура турецкого лидера на роль посредника между Москвой и Киевом может быть удобной как конфликтующим сторонам, так и Западу.

Лично я не вижу лучшей кандидатуры на роль посредника по Украине, чем Эрдоган. Именно при нем удалось добиться конкретных результатов по зерновой сделке и обмену пленными. Украинское наступление не дает ожидаемых результатов, и видно, что спецоперация затянется. Это не нужно Байдену, особенно перед выборами. Поэтому им тоже нужен посредник. Возможно, они согласятся, чтобы им стал Эрдоган, — предположил Дюрре.

Политолог добавил, что сегодняшние переговоры Путина и Эрдогана в Сочи будут сложным, в том числе по части вопросов продолжения зерновой сделки. По словам эксперта, российский лидер обозначит свою позицию турецкому коллеге, он в свою очередь ее передаст лидерам «Большой двадцатки» во время предстоящего саммита G20, который состоится в Нью-Дели 9–10 сентября.

Встреча с Путиным усилит руку Эрдогана во время встречи «Большой двадцатки». Его там будут ждать с еще большим интересом, в том числе и Байден. Эрдоган передаст им все, что на самом деле думает Путин. Поэтому дальнейшая судьба зерновой сделки отчасти станет понятна после саммита G20, — подчеркнул Дюрре.

Ранее турецкий переводчик по ошибке заявил, что между Россией и Турцией идет война. Инцидент произошел в ходе переговоров между президентом РФ Владимиром Путиным и главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, которые проходят в Сочи. Переводчик исправил свою ошибку, заявив, что военный конфликт происходит между Россией и Украиной. Путин отреагировал на оплошность специалиста без смущения, показав, что ничего страшного не произошло.