«Все задачи провалены»: военэксперт предрек Трампу судьбу Горбачева

Америка стоит на пороге гражданской войны, которая начинается по принципу за и против президента США Дональда Трампа, высказал мнение военный эксперт Александр Собянин в разговоре с NEWS.ru. По его словам, вскоре это разделение трансформируется в открытую борьбу между «производителями» и «сервисами», а сам Трамп станет для Америки тем же, чем Михаил Горбачев был для СССР.

В войне, которая начнется по принципу за и против Трампа, очень быстро сформируются стороны: на одной стороне будет военно-промышленный комплекс, а на другой — сервисная экономика. <...> Сейчас начинается гражданская война между республиканцами и демократами, которая очень быстро перейдет в войну между «производителями» и «сервисами», и это будет война Востока и Запада, условно Атлантических США и Тихоокеанских США, — отметил он.

Собянин подчеркнул, что Трамп, собрав разношерстную команду из различных религиозных и этнических групп, не смог реализовать свои амбициозные планы. Американский лидер пообещал разгромить британскую и датскую монархии, завладеть Канадой и Гренландией, анонсировал серьезные внутренние инициативы, но потерпел неудачу в каждом из своих начинаний.

Все до единой крупные задачи провалены: все внутренние, социальные, общественные, экономические, внешние геополитические, финансовые задачи — они все провалены. У него нет побед ни на Ближнем Востоке, ни на Украине, ни в Восточной Азии, ни в отношениях Кореи и Японии, ни в финансах — нигде, — обратил внимание эксперт.

По мнению Собянина, неудачи Трампа во внешней и внутренней политике лишь усугубили раскол в США, где продолжается противостояние между Востоком и Западом. Он отметил, что конфликт между «ржавым поясом» и высокотехнологичными мегаполисами становится все более очевидным.

Он (Трамп. — NEWS.ru) для Америки будет как Горбачев для СССР. Гражданская война, в которую он вступает, является прямым следствием именно неуспеха тех больших внутренних инициатив, — заключил он.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков заявил, что фрагментация США является маловероятной, так как глава Белого дома Дональд Трамп и его администрация не позволят штатам отделиться. Он напомнил, что во время президентства члена Демократической партии Джо Байдена республиканский Техас был охвачен сепаратистскими настроениями.