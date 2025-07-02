Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
02 июля 2025 в 16:46

«Все задачи провалены»: военэксперт предрек Трампу судьбу Горбачева

Военэксперт Собянин: Трамп станет для стоящих на пороге войны США Горбачевым

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Will Oliver/Pool/CNP/Global Look Press

Америка стоит на пороге гражданской войны, которая начинается по принципу за и против президента США Дональда Трампа, высказал мнение военный эксперт Александр Собянин в разговоре с NEWS.ru. По его словам, вскоре это разделение трансформируется в открытую борьбу между «производителями» и «сервисами», а сам Трамп станет для Америки тем же, чем Михаил Горбачев был для СССР.

В войне, которая начнется по принципу за и против Трампа, очень быстро сформируются стороны: на одной стороне будет военно-промышленный комплекс, а на другой — сервисная экономика. <...> Сейчас начинается гражданская война между республиканцами и демократами, которая очень быстро перейдет в войну между «производителями» и «сервисами», и это будет война Востока и Запада, условно Атлантических США и Тихоокеанских США, — отметил он.

Собянин подчеркнул, что Трамп, собрав разношерстную команду из различных религиозных и этнических групп, не смог реализовать свои амбициозные планы. Американский лидер пообещал разгромить британскую и датскую монархии, завладеть Канадой и Гренландией, анонсировал серьезные внутренние инициативы, но потерпел неудачу в каждом из своих начинаний.

Все до единой крупные задачи провалены: все внутренние, социальные, общественные, экономические, внешние геополитические, финансовые задачи — они все провалены. У него нет побед ни на Ближнем Востоке, ни на Украине, ни в Восточной Азии, ни в отношениях Кореи и Японии, ни в финансах — нигде, — обратил внимание эксперт.

По мнению Собянина, неудачи Трампа во внешней и внутренней политике лишь усугубили раскол в США, где продолжается противостояние между Востоком и Западом. Он отметил, что конфликт между «ржавым поясом» и высокотехнологичными мегаполисами становится все более очевидным.

Он (Трамп. — NEWS.ru) для Америки будет как Горбачев для СССР. Гражданская война, в которую он вступает, является прямым следствием именно неуспеха тех больших внутренних инициатив, — заключил он.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков заявил, что фрагментация США является маловероятной, так как глава Белого дома Дональд Трамп и его администрация не позволят штатам отделиться. Он напомнил, что во время президентства члена Демократической партии Джо Байдена республиканский Техас был охвачен сепаратистскими настроениями.

США
Дональд Трамп
гражданские войны
конфликты
СССР
Михаил Горбачев
Замира Евтых
З. Евтых
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Политолог оценил претензии конгресса к решению Хегсета отменить помощь ВСУ
Раскрыто, что могут предпринять демократы для возобновления помощи Украине
Лундстрем: русскую культуру нужно проецировать в самую «мягкую силу»
В Венгрии рассказали, когда Украина могла завершить конфликт
Разъяренный житель Камчатки гонялся за сбежавшей лисой-блогером
В российском городе школьников пришлось доставлять на пересдачу с полицией
Раскрыты детали из жизни причастной к подрыву экс-мэра Луганска
«Пережила шок»: туристка из России рассказала о гидросамолетах на Мальдивах
Эксперты выяснили, сколько американцев готовы поддержать новую партию Маска
Синоптик рассказал, при каких условиях Петербург затопит даже с дамбой
Москалькова назвала число удерживаемых в Сумах курян
VK запустила биржу видеоконтента для креаторов и заказчиков
Азиатская страна направит в Россию спецпосланника для развития дипотношений
Стало известно, как туристам из России стоит вести себя в Афганистане
Шаляпин объяснил, почему SHAMAN не надо участвовать в «Интервидении»
Вкусный и быстрый завтрак: рецепт хачапури за 15 минут
В Орловской области у бойца СВО на отдыхе отобрали 1,6 млн рублей
Топ-менеджеры месторождения ЮГК попали под уголовное дело
Стало известно об использовании российских пленных для работ в Купянске
Глава МИД Франции вышел из себя после вопроса о поддержке нацизма в Киеве
Дальше
Самое популярное
Салат «Лебединый пух» с курицей, пекинкой и картошкой! Трём все в салатник
Общество

Салат «Лебединый пух» с курицей, пекинкой и картошкой! Трём все в салатник

Диетическая лепешка с кабачком и сыром: всего 120 ккал, без муки!
Общество

Диетическая лепешка с кабачком и сыром: всего 120 ккал, без муки!

Трачу 10 минут, и сразу едим! Сырные лепешки на сковороде: простой рецепт!
Общество

Трачу 10 минут, и сразу едим! Сырные лепешки на сковороде: простой рецепт!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.