Политолог разъяснил, почему Путину и Си Цзиньпину не нужен саммит G20 Политолог Перла: Россия и Китай предпочли формат БРИКС саммиту «двадцатки»

Фото: kremlin

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин

Президент РФ Владимир Путин станет не единственным мировым лидером, отказавшимся от участия в саммите G20, который пройдет в Нью-Дели 9–10 сентября, рассказал в беседе с «Царьградом» политический обозреватель Андрей Перла. По его информации, председатель КНР Си Цзиньпин, возможно, также откажется от посещения встречи, а причиной этого может быть отсутствие интереса у глав России и Китая к данному формату.

Ранее в ряде СМИ уже появлялась информация, что председатель КНР Си Цзиньпин, скорее всего, пропустит саммит G20, отправив вместо себя главу правительства Ли Цяна. Россию на форуме будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров.

Как считает эксперт, «большая двадцатка», созданная после того, как западный «первый мир» перестал считаться собранием крупнейших мировых экономик, по сути является «говорильней». В ней хотя и представлены крупнейшие незападные страны, но это объединение не в состоянии принимать решения, потому что между участниками слишком серьезные противоречия.

И тут — вот сюрприз! — появилась БРИКС, как организация, которая не хочет править миром, но вполне объединяет крупные независимые страны. Саммиты БРИКС и G20 идут друг за другом. Их можно было бы представить как равнозначные события, но выясняется, что Китай так не считает. Что для Китая G20 — не очень интересный формат, и лично Си не поедет, — пояснил эксперт.

По его словам, БРИКС в этом случае выигрывает как новая «точка сборки», новая структура, где принимаются решения, значимые для всего мира.

Издание также цитирует слова политолога Юрия Баранчика, который считает, что отказом от участия в саммите G20 Пекин демонстрирует прочность связки с Москвой.

Такие хорошо читаемые жесты вполне в китайской стилистике. Но в контексте возможного перспективного конфликта с США за Тайвань только Россия может обеспечить Пекину не только надежный тыл, но и военную поддержку в случае необходимости. Поэтому такие жесты вполне закономерны, — полагает эксперт.

Ранее появилась информация, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган передаст странам G20 условия и намерения Владимира Путина по прекращению конфликта на территории Украины. Политический обозреватель турецкого издания Озай Сендир предполагает, что эти события означают начало посреднических переговоров для прекращения вооруженного конфликта.