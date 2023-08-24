Стало известно, какие страны могут вступить в БРИКС после окончания саммита Аргентина, Иран и Саудовская Аравия могут войти в БРИКС

Фото: МИД РФ

Саммит БРИКС в ЮАР

Объединение БРИКС может принять по меньшей мере пять новых стран по итогам саммита, который проходит в Южно-Африканской Республике, сообщает издание UOL со ссылкой на проект итогового документа саммита группы. Предполагается, что в организацию вступят Аргентина, Саудовская Аравия, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, а также Египет. По словам аналитиков издания, выбор стран носил исключительно политический характер и основывался на членстве кандидатов в G20.

Отмечается, что новых членов БРИКС может оказаться больше. В частности аналитики считают, что к пяти странам может присоединиться и еще одно африканское государство. Кроме того, Бразилия желала видеть в составе организации Индонезию, однако она оказалась не готова вступать в БРИКС.

Первый заместитель комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа ранее заявил, что около 23 стран мира изъявили желание вступить в БРИКС. По его словам, главными кандидатами с точки зрения Москвы должны стать Белоруссия и Иран, так как они активно поддерживают Россию. Кроме того, позиции этих государств по различным вопросам часто совпадают с позицией РФ. Вместе с тем парламентарий подчеркнул, что выбор новых членов организации будет основываться на гораздо более глубоких критериях, чем их взаимоотношения с Россией.