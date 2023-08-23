В Госдуме назвали главных кандидатов на вступление в БРИКС Депутат Чепа: мы должны поддержать страны, чья точка зрения совпадает с нашей

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Саммит БРИКС в ЮАР

Москве стоит поддержать прежде всего те страны-кандидаты на вступление в БРИКС, чьи точки зрения совпадают с российскими, заявил NEWS.ru первый заместитель комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его словам, к таким странам относятся, например, Иран и Белоруссия.

Около 23 стран изъявили свое желание вступить в БРИКС. Очень многие государства, такие как Белоруссия и Иран, поддерживают Россию, и мне кажется, что мы должны поддержать в первую очередь такие страны, чья точка зрения о будущем мироустройстве совпадает с нашей, — заявил он.

Также парламентарий отметил, что подход к выбору будет намного глубже, чем просто выбрать страны, которые будут поддерживать Россию.

И мне кажется, что ООН также будет всерьез присматриваться к решениям о новом составе БРИКС. Это еще раз подчеркивает нарастающее значение организации во всем мире, — резюмировал он.

Лидеры 23 стран проявили заинтересованность во вступлении в БРИКС, сообщила в ходе брифинга, трансляция которого велась на YouTube, министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор. По ее словам, неофициальных контактов с другими странами по возможности вступления в БРИКС было установлено еще больше.

Среди стран, которые на официальном уровне проявили интерес к вступлению в БРИКС, оказались Алжир, Аргентина, Бангладеш, Бахрейн, Белоруссия, Боливия, Куба, Египет, Эфиопия, Гондурас, Индонезия, Иран, Казахстан, Кувейт, Марокко, Нигерия, Палестина, Саудовская Аравия, Сенегал, Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты, Венесуэла и Вьетнам. По мнению главы МИД Южно-Африканской Республики, подобная заинтересованность указывает на большой вес БРИКС как передовой организации, отстаивающей интересы стран Глобального Юга.