Лидеры более 20 стран захотели присоединиться к союзу БРИКС МИД ЮАР: лидеры 23 стран захотели присоединиться к союзу БРИКС

Лидеры 23 стран проявили заинтересованность во вступлении государств в союз БРИКС, сообщила в ходе брифинга, трансляция которого транслировалась на YouTube, министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор. По ее словам, неофициальных контактов с другими странами по возможности вступления в БРИКС было установлено еще больше.

Мы получили официальные выражения заинтересованности от лидеров 23 стран о вступлении в БРИКС, и еще больше неофициальных запросов о возможностях членства в БРИКС, — сказала Пандор.

Среди стран, которые на официальном уровне проявили интерес к вступлению в БРИКС, оказались Алжир, Аргентина, Бангладеш, Бахрейн, Белоруссия, Боливия, Куба, Египет, Эфиопия, Гондурас, Индонезия, Иран, Казахстан, Кувейт, Марокко, Нигерия, Палестина, Саудовская Аравия, Сенегал, Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты, Венесуэла и Вьетнам. По мнению главы МИД Южно-Африканской Республики, подобная заинтересованность указывает на большой вес БРИКС как передовой организации, отстаивающей интересы стран Глобального Юга.

Ранее президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса пригласил на встречи в рамках саммита БРИКС глав 67 государств. По словам Пандор, 34 приглашенные страны уже дали согласие на участие во встречах, а приглашения президенту Франции Эммануэлю Макрону, который хотел присутствовать, отправлено не было.