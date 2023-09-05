В США назвали ошибкой Байдена отказ поехать на саммит АСЕАН WE: проигнорировавший саммит АСЕАН Байден совершил ошибку

Фото: Kyle Mazza/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джо Байден

Решение президента США Джо Байдена не участвовать лично в саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), который проходит с 5 по 7 сентября в Джакарте, ошибочно ввиду роста активности Китая, заявил внешнеполитический обозреватель сетевого издания Washington Examiner Том Роган. По его мнению, Вашингтон продемонстрировал высокомерие в данной ситуации.

Президент Джо Байден совершил крупную ошибку, не участвуя в саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, который проходит в Индонезии на этой неделе. <...> Байден отправил вместо себя вице-президента Камалу Харрис, но это мало поможет сгладить ощущение высокомерия со стороны США, которое вызвало в Джакарте отсутствие [Байдена]. Единственное, что может служить утешением, — Си Цзиньпин также не примет участие в саммите АСЕАН, — подчеркнул Роган.

Журналист отметил, что Байден должен был отправиться в Джакарту, поскольку значение АСЕАН растет вместе с наращиванием Китаем усилий, чтобы стать лидером в регионе.

Ранее советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Джо Байден отправится на саммит G20, который состоится 9–10 сентября в Индии. По его словам, в ходе визита у Байдена запланированы переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Американский лидер поедет в Азию, несмотря на то что ранее у его жены Джилл был обнаружен коронавирус.