МИД России и Госдеп США сочли важной нормализацию работы дипмиссий

Глава МИД России Сергей Лавров и глава Госдепа США Марко Рубио отметили важность продолжения нормализации функционирования двусторонних дипмиссий, говорится в сообщении Министерства иностранных дел РФ по итогам их встречи на полях министерских мероприятий в АСЕАН. В дипведомстве подчеркнули, что взаимоуважительный диалог между двумя странами будет продолжен.

Подчеркнута важность дальнейшей работы по нормализации функционирования двусторонних дипломатических миссий. Конструктивный и взаимоуважительный диалог по линии внешнеполитических ведомств России и США по ширящемуся кругу представляющих взаимный интерес вопросов будет продолжен, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Лавров и госсекретарь США провели встречу в столице Малайзии Куала-Лумпуре. Это вторая встреча глав внешнеполитических ведомств двух стран за последние месяцы. Предыдущие переговоры состоялись 19 февраля в Эр-Рияде во время российско-американских консультаций.

Кроме того, в рамках встречи в Куала-Лумпуре министры иностранных дел России и Китая Сергей Лавров и Ван И обсудили взаимодействие стран в рамках АСЕАН и угрозы, которые существуют в азиатском регионе. Главы ведомств высоко оценили политический диалог Москвы и Пекина.