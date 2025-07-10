Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 июля 2025 в 15:05

МИД России и Госдеп США сочли важной нормализацию работы дипмиссий

МИД России: Лавров и Рубио отметили важность нормализации работы дипмиссий

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Глава МИД России Сергей Лавров и глава Госдепа США Марко Рубио отметили важность продолжения нормализации функционирования двусторонних дипмиссий, говорится в сообщении Министерства иностранных дел РФ по итогам их встречи на полях министерских мероприятий в АСЕАН. В дипведомстве подчеркнули, что взаимоуважительный диалог между двумя странами будет продолжен.

Подчеркнута важность дальнейшей работы по нормализации функционирования двусторонних дипломатических миссий. Конструктивный и взаимоуважительный диалог по линии внешнеполитических ведомств России и США по ширящемуся кругу представляющих взаимный интерес вопросов будет продолжен, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Лавров и госсекретарь США провели встречу в столице Малайзии Куала-Лумпуре. Это вторая встреча глав внешнеполитических ведомств двух стран за последние месяцы. Предыдущие переговоры состоялись 19 февраля в Эр-Рияде во время российско-американских консультаций.

Кроме того, в рамках встречи в Куала-Лумпуре министры иностранных дел России и Китая Сергей Лавров и Ван И обсудили взаимодействие стран в рамках АСЕАН и угрозы, которые существуют в азиатском регионе. Главы ведомств высоко оценили политический диалог Москвы и Пекина.

АСЕАН
Госдеп США
МИД России
Сергей Лавров
Марко Рубио
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Наполеон на пять минут»: Макрона публично унизили за выходку с Карлом III
Рябков ответил на угрозы Трампа вы отношении БРИКС
Раскрыта правда о безграничной власти Ермака на Украине
В Белоруссии заявили, что не собираются нападать на страны Балтии
Нестерпимая жара до +40 градусов? Погода в Москве в выходные: чего ждать
Миллионы украинцев вернулись в свои дома
Келлог сравнил разрушения на Украине с последствиями Второй мировой войны
В США раскрыли, чем украинский конфликт закончится для властей в Киеве
«Временная пауза»: Рубио объяснил приостановку помощи Украине
США захотели помочь Украине с системами Patriot за счет союзников
В Госдуме оценили идею давать супругам скидки на места для поцелуев в кино
Автоэксперт объяснил, зачем водителям нужны перчатки
Дочь Ирины Шейк и Брэдли Купера разрыдалась из-за папарации
Депутатов встревожили низкие закупочные цены на яйца
«Больше понтов»: в России высмеяли дроны-камикадзе ВСУ с колесами из мин
В ЕС решили надавить на Россию ожидаемым способом
Масштабный сбой зафиксирован в работе СБП
Еще один дрон сбили на подлете к Москве
Тяжело переживший развод родителей сын Газманова показал архивное фото
В зоне СВО заметили украинский дрон-камикадзе с колесами из мин
Дальше
Самое популярное
«Спортивный человек»: в России оценили угрозы Трампа «разбомбить Москву»
США

«Спортивный человек»: в России оценили угрозы Трампа «разбомбить Москву»

Беспощадный разгром ВСУ, прорыв под Покровском: новости СВО на вечер 8 июля
Россия

Беспощадный разгром ВСУ, прорыв под Покровском: новости СВО на вечер 8 июля

В Госдуме предложили повысить пенсии на 100% для одной категории граждан
Власть

В Госдуме предложили повысить пенсии на 100% для одной категории граждан

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.