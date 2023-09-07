Предложенный Индией проект заявления по Украине на саммите G20 вызвал споры CNN: обсуждение проекта заявления G20 по Украине оказалось очень сложным

Фото: Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

Председательствующая в G20 Индия предложила проект заявления по Украине, который не осуждает специальную военную операцию России, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник в ЕС. По его данным, обсуждение проекта оказалось очень сложным.

Сложность для нас заключается в том, что Россия и Китай отказались повторять формулировки, которые у нас были на Бали, а мы не можем с этим согласиться, — пояснил телеканалу представитель ЕС.

Чиновник говорил о саммите G20 в Индонезии, где лидеры выступили с заявлением, осуждающим СВО. По его мнению, проект заявления по украинскому конфликту должен быть более «глубоким».

(Проект) недостаточен для G7, Европейского союза и наших членов, потому что он не идет достаточно далеко, — пояснил собеседник телеканала.

Он не стал называть отдельные заявления по проекту, отметив, что переговоры продолжаются.

Ранее стало известно, что страны G20 выработали единый подход относительно конфликта на Украине. Предполагается, что с Россией еще нужно будет найти компромисс. Ближайший саммит G20 намечен на 9–10 сентября в Нью-Дели. Известно, что на саммите не будет председателя КНР Си Цзиньпина и президента РФ Владимира Путина, российскую делегацию возглавит глава МИД Сергей Лавров.