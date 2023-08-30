Milliyet: Эрдоган передаст G20 условия Путина по конфликту на Украине

Фото: IMAGO/Thomas Trutschel/Global Look Press

Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган передаст странам G20 условия и намерения президента России Владимира Путина по прекращению конфликта на территории Украины, сообщает газета Milliyet. Политический обозреватель турецкого издания Озай Сендир предполагает, что эти события означают начало посреднических переговоров для прекращения вооруженного конфликта.

Будучи единственным западным лидером, который может встретиться с Путиным, встреча, которая состоится непосредственно перед саммитом, сделает Турцию звездной страной на встрече G20 в Индии. Все будут выслушивать условия Путина и намерения Эрдогана остановить вооруженное столкновение. Запад снова изложит Эрдогану свою позицию. Это означает, что де-факто начался посреднический процесс по прекращению украинско-российского противостояния, — пишет Сендир.

Обозреватель добавляет, что этим сценарием будет особенно недоволен президент Франции Эммануэль Макрон, ранее особо активно выступавший посредником в переговорах с российской стороной по вопросу Украины. Также Сендир отметил, что намеченная на август встреча Путина и Эрдогана сорвалась. Тем не менее лидер Турции рассчитывает зафиксировать свой посреднический статус во время участия во встрече G20 в сентябре. Путин в этом мероприятии участвовать не будет.

Переговоры президента России Владимира Путина с его турецким коллегой Реджепом Эрдоганом состоятся 4 сентября в Сочи. Политолог Икбаль Дюрре предполагал, что переговоры могут закончиться «сюрпризом экономического толка».