В США заявили о проигравшем в украинском конфликте Киеве В Конгрессе США заявили, что киевские власти проигрывают в конфликте на Украине

Фото: Julia Nikhinson/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинское руководство патриотически настроено, но проигрывает в конфликте с Россией, заявила член палаты представителей Конгресса США, представляющая Республиканскую партию от штата Джорджия, Марджори Тейлор Грин во время интервью с журналистом Алексом Джонсом на платформе madmaxworld.tv. Тейлор Грин подчеркнула, что она — «единственный член Конгресса США, который открыто говорит об этом».

Украина проигрывает эту войну. И я единственный член Конгресса США, который открыто об этом заявляет, — отметила Тейлор Грин.

Она также раскритиковала санкционную политику США и предположила, что действия Белого дома могут стимулировать страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка) укреплять свои торговые отношения, что, в свою очередь, может привести к постепенному отказу от использования доллара в международной торговле.

Ранее Марджори Тейлор Грин заявила, что антироссийские санкции оказались провальными. К такому выводу она пришла после публикации доклада швейцарского банка UBS о росте благосостояния России. Она призвала прекратить давать Украине деньги из-за снижения богатства самих Штатов.

Конгрессвумен добавила, что Вашингтон отправил Киеву $113 млрд и продолжает посылать по $1 млрд ежемесячно. По ее словам, в то время как США беднеют на триллионы, Россия «все богатеет».