Конгрессвумен Грин признала неэффективность антироссийских санкций

Фото: Rod Lamkey/Keystone Press Agency/Global Look Press

Антироссийские санкции оказались провальными, заявила член палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин на своей странице в Twitter (X) после публикации доклада швейцарского банка UBS о росте благосостояния России. Она призвала прекратить давать Украине деньги из-за снижения богатства самих Штатов.

Санкции США провалились. Больше никаких денег Украине, — написала Грин.

Конгрессвумен добавила, что Вашингтон отправил Киеву $113 млрд и продолжает посылать по $1 млрд ежемесячно. По ее словам, в то время как США беднеет на триллионы, Россия «все богатеет».

Ранее США ввели санкции против компаний из России, Казахстана и Словакии за «связи с Северной Кореей», сообщается на сайте американского Министерства финансов. Санкционный список пополнили зарегистрированное в России ООО «Верус», словацкая Versor и товарищество с ограниченной ответственностью Defense Engineering из Казахстана.

Три фирмы, по данным Минфина США, имеют отношение к гражданину Словакии Ашоту Мкртычеву. Тот попал под санкции в марте за то, что якобы договаривался с северокорейскими чиновниками о поставках в Россию «двух десятков видов оружия и боеприпасов» в обмен на гражданские самолеты, сырье и иные товары.