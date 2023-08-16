США ввели санкции против российской компании из-за КНДР США ввели санкции против компаний из России и Казахстана из-за «связей» с КНДР

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США ввели санкции против компаний из России, Казахстана и Словакии за «связи с Северной Кореей», сообщается на сайте американского Министерства финансов. Санкционный список пополнили зарегистрированное в России ООО «Верус», словацкая Versor и товарищество с ограниченной ответственностью Defense Engineering из Казахстана.

Три фирмы, по данным Минфина США, имеют отношение к гражданину Словакии Ашоту Мкртычеву. Тот попал под санкции в марте за то, что якобы договаривался с северокорейскими чиновниками о поставках в Россию «двух десятков видов оружия и боеприпасов» в обмен на гражданские самолеты, сырье и иные товары.

Ранее британское издание Daily Express со ссылкой на заявления аналитиков писало, что политический шаг президента России Владимира Путина по укреплению отношений с КНДР и Китаем может привести к наращиванию военного потенциала трех стран. Эксперты называют такой союз трех стран устрашающим.

Объединение России, Китая и КНДР приведет к тому, что страны смогут более эффективно обходить санкции и обмениваться специалистами для решения вопросов, связанных с реализацией национальных программ. В частности, он считает, что российские эксперты могут помочь Северной Корее в разработке ракет.