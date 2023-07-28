Запад испугался сотрудничества России и Северной Кореи Эксперты Daily Express назвали альянс России и Северной Кореи устрашающим

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Визит министра обороны РФ Сергей Шойгу в КНДР

Политический шаг президента России Владимира Путина по укреплению отношений с КНДР и Китаем может привести к наращиванию военного потенциала трех стран, сообщает британское издание Daily Express со ссылкой на заявления аналитиков. Эксперты называют такой союз трех стран устрашающим.

Устрашающий альянс России с Китаем и Северной Кореей будет иметь серьезные последствия, — говорится в публикации.

Профессор политических наук в Йельской школе менеджмента Пол Брэкен утверждает, что в настоящее время в мире формируются сразу несколько альянсов. Объединение России, Китая и КНДР приведет к тому, что страны смогут более эффективно обходить санкции и обмениваться специалистами для решения вопросов, связанных с реализацией национальных программ. В частности, он считает, что российские эксперты могут помочь Северной Корее в разработке ракет.

Но нам не стоит рассчитывать на создание тесных блоков времен Холодной войны, таких как НАТО или ОВД. Сейчас все намного свободнее, — уточнил он.

Кореевед Ким Ен Ун ранее рассказал, будет ли КНДР помогать России в специальной военной операции на Украине. По мнению эксперта, необходимости в получении помощи от Северной Кореи нет, так как армия РФ способна самостоятельно выполнить поставленные задачи. Кроме того, это может привести к обвинению России в слабости.