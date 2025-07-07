На Западе подметили важное отличие фотографий с саммитов БРИКС и G20

На Западе подметили важное отличие фотографий с саммитов БРИКС и G20 Bloomberg: фотографии с саммита БРИКС контрастируют с хаосом на G20

Фотографии с саммита БРИКС, проходящего в Рио-де-Жанейро, демонстрируют организацию и уважительное отношение его участников, сообщает агентство Bloomberg. По словам журналистов, это четко контрастирует с хаосом, который происходил на саммите «Большой двадцатки» (G20). Они обратили внимание, что на БРИКС никто не опоздал и не пропустил общую фотосессию.

В отличие от саммита G20, никто не опоздал и не пропустил общую фотосессию. <…> Это полностью контрастирует с хаотичной общей фотографией с саммита G20, сделанной на том же самом месте, — говорится в публикации.

Журналисты напомнили об отсутствии на саммите G20 занимавшего на тот момент пост президента США Джо Байдена, а также премьер-министров Италии и Канады Джорджи Мелони и Джастина Трюдо. По их мнению, это олицетворяет беспорядок, окутавший встречу «Большой двадцатки». Встреча БРИКС бросает вызов современному мироустройству во главе с США, убеждены авторы материала.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил дополнительными торговыми пошлинами всем государствам, поддерживающим БРИКС. Он назвал политику объединения «антиамериканской». По словам Трампа, размер пошлин составит 10%.