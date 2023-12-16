Беспилотники ВСУ массово атаковали Россию: новости СВО на утро 16 декабря Минобороны России: в небе над Крымом сбили 32 беспилотника ВСУ

Фото: МО Украины

Вечером 15 декабря в Министерстве обороны РФ сообщили о том, что с 20:30 до 22:30 мск в небе над Крымом российские военные сбили 26 беспилотников. Чуть позже в ведомстве добавили, что с 23:00 до 23:50 мск силы ПВО уничтожили еще шесть БПЛА в том же районе.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО днем 15 декабря, читайте в материале NEWS.ru.

Какие еще регионы РФ атаковали ВСУ

Беспилотники Вооруженных сил Украины атаковали Дмитриевский и Железногорский районы Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. По его словам, в результате происшествия никто не пострадал.

«В селе Крупец Дмитриевского района три прилета. По предварительной информации, в восьми домах пострадали заборы, окна, крыши. Также удар нанесен в районе железнодорожного вокзала города Дмитриева — повреждена компрессорная станция. Подомовый обход продолжается», — написал Старовойт.

В Железногорском районе беспилотники повредили линию, питающую один из объектов Михайловского ГОКа, на место происшествия выехали аварийные бригады, добавил Старовойт.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о ракетном обстреле Генического муниципального округа. По его данным, средства ПВО сбили по меньшей мере 15 целей. Он также предупреждал местных жителей, что на землю падают «осколки и обломки».

Фото: t.me/gubernator_46

Где гремели взрывы

В Киеве раздалось несколько взрывов, сообщило издание «Общественное». Перед этим взрывы прозвучали в Киевской области. По информации местных властей, над городом работали средства ПВО. Взрывы прозвучали в Подольском районе Киева, уточнил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

Кроме того, украинский телеканал ТСН сообщил о взрывах в Чернигове, Черкасской области и подконтрольном Киеву Херсоне. Подробности случившегося не приводились.

Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога была объявлена в Киеве, Винницкой, Киевской, Кировоградской, Николаевской Черкасской и Черниговской областях, а также районах Херсонской области, находящихся в украинской юрисдикции.

Какая сейчас обстановка в зоне СВО

Подразделения российской группировки войск «Юг» отразили шесть атак Вооруженных сил Украины в районах Марьинки, Красного и Клещеевки, рассказал начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев. Также подразделения противника были поражены в ряде других населенных пунктов.

«Мотострелковые подразделения группировки при поддержке огня артиллерии успешно отразили шесть атак штурмовых групп ВСУ в районах Клещеевки, Красного и Марьинки. Нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Курдюмовка, Клещеевка, Андреевка, Васюковка, Раздоловка, Веселое и Марьинка», — сообщил Астафьев.

Всего, по словам военного, украинцы потеряли до 125 военнослужащих, три боевые бронированные машины, два пикапа, четыре самоходные артиллерийские установки и гаубицу Д-30. Также в ходе контрбатарейной борьбы российские силы уничтожили пять минометов и несколько украинских беспилотных летательных аппаратов.

Подразделения российских Воздушно-десантных войск (ВДВ) на правом берегу Днепра уничтожили радиолокационную станцию и буксируемую гаубицу ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. Там уточнили, что операция была проведена при помощи «Ланцетов».

«Российские десантники „Ланцетами“ вывели из строя и уничтожили станцию РЛС, самоходную установку М109 Paladin и буксируемую гаубицу западного производства с тягачом и расчетом на правом берегу Днепра в Херсонской области», — говорится в сообщении ведомства.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

По имеющимся данным, разведывательные БПЛА десантников обнаружили на правом берегу Днепра гаубицу, станцию и установку. По завершении боевой работы расчеты переместились в безопасный район.

Российские военнослужащие уничтожили два танка и гаубицу Вооруженных сил Украины на Краснолиманском направлении, ВСУ потеряли более 250 солдат, рассказал глава пресс-службы группировки «Центр» Александр Савчук. Столкновения произошли в районе Торского участка и Серебрянского лесничества. По словам Савчука, там мотострелковый полк при поддержке артиллерии поразил штурмовые группы 44-го стрелкового батальона ВСУ и 5-й бригады Нацгвардии страны.

«Бомбардировочной авиацией нанесены удары по живой стиле и технике 67-й механизированной бригады ВСУ, командно-наблюдательному пункту и складу боеприпасов украинских войск. Противник потерял более 250 военнослужащих, два танка, два автомобиля и 152-мм гаубицу „Мста-Б“», — сказал военный.

По данным Минобороны РФ на 15 декабря, за неделю на Краснолиманском направлении потери Украины составили более 1100 военнослужащих. Кроме того, были уничтожены четыре танка, три боевые бронированные машины, 17 автомобилей и два орудия полевой артиллерии.

Что Лондон отказался направить Киеву

Мэр Лондона Садик Хан отказал киевскому градоначальнику Виталию Кличко в просьбе передать украинской столице автомобили, направляемые на утилизацию в связи с несоответствием экологическим стандартам Великобритании. По имеющимся данным, Хан заявил коллеге, что его возможности ограничены законом об администрации Большого Лондона, который был принят в 1999 году.

Фото: t.me/vitaliy_klitschko Виталий Кличко

В письме лондонского мэра говорится, что отправка автотранспорта на Украину противоречит законодательству, требующему от инициатив столичных властей пользу жителям города «с экономической, социальной или экологической точек зрения». Как пояснил один из представителей мэрии, изменить условия программы по утилизации ради экспорта на Украину «невозможно в рамках действующего закона». При этом он подчеркнул, что власти Лондона выражают солидарность с Украиной.

В сентябре Кличко предлагал Хану отправлять подлежащие утилизации автомобили на Украину. В особенности его заинтересовали необходимые на фронте грузовики и внедорожники.

Что не должно заботить РФ по мнению Поддубного

России не стоит рассуждать о том, будет или не будет Запад продолжать поддержку Украины, отметил военный корреспондент Евгений Поддубный. По его словам, России в любом случае нужно учитывать наиболее стрессовый сценарий развития событий и исходя из этого достигать успехов.

«Даст Запад киевскому режиму ресурсы или не даст, или не даст, или даст, но меньше, нас всех тут волновать не должно. В ходе противостояния нашей страны с противниками весь возможный процесс управления рисками сводится к тому, что мы должны рассматривать самый стрессовый для нас сценарий, а уже исходя из него эффективно и спокойно побеждать врага и на земле, и в ходе комплексного противостояния», — заявил Поддубный.

Чем закончится конфликт на Украине

США знают, что Украина не сможет победить в конфликте с Россией, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, даже с поддержкой Запада Киев никогда не справится с потенциалом России.

Фото: МО РФ

«Вы говорите им: „Идите и умирайте. Не волнуйтесь, мы дадим вам достаточно денег и достаточно вооружения, но вы должны пойти и погибнуть“. И вы прекрасно знаете, что они не смогут победить», — заявил представитель Кремля.

Также Песков отметил, что ситуация на Украине является гибридной войной США против России. Он призвал США осознать свою ответственность за поддержку Киева и понять, что Вашингтон только продлевает конфликт.

На что остается надеяться Украине

То, что Украина больше не будет находиться в своих прежних границах, является фактом, считает замглавы Росгвардии в ДНР полковник Александр Ходаковский. По его словам, при осознании этого Киеву становится сложно мотивировать бойцов, поэтому единственное, на что остается надеяться, это развал России.

«Сейчас начался конфликт мотиваций: маховик, раскрученный во имя „ни пяди родной земли врагу“, еще крутится, а вот мозг уже понимает не просто тщетность, но и пагубность этого вращения. У Украины остается одна надежда — развал самой России», — отметил Ходаковский.

За разговорами о финансовой помощи из поля зрения уходит то, что Украина потеряла часть своих территорий, а это одна из важнейших вещей, добавил он. Стране придется смириться с таким положением вещей, пока ситуация для нее не усугубится еще больше, считает Ходаковский.

Читайте также:

Кто в чем сильнее: как СВО изменила порядок сил в ВСУ и российской армии

Взрывчатка в Нальчике, удар по Мариуполю: как ВСУ атакуют РФ 15 декабря

Будет ли вторая волна мобилизации в РФ? Что Путин сказал на прямой линии