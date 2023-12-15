Над Крымом за два часа сбили 26 украинских БПЛА

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

Российские средства ПВО за два часа уничтожили 26 украинских беспилотных летательных аппаратов над Крымом, сообщили в Минобороны РФ. В ведомстве уточнили, что атака произошла в пятницу, 15 декабря, в период с 20:30 до 22:30.

Сегодня в период с 20:30 до 22:30 часов мск пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Республики Крым. Российскими средствами ПВО <...> уничтожены 26 украинских беспилотных летательных аппаратов, — говорится в сообщении.

Вечером 15 декабря губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в городе сработала система противовоздушной обороны. Он добавил, что, по предварительным данным, сбит беспилотный летательный аппарат. Губернатор также призвал доверять только официальной информации.

В свою очередь министр транспорта Республики Крым Николай Лукашенко рассказал, что работа Керченской паромной переправы была приостановлена.

Ранее в Минобороны сообщили, что девять беспилотников Вооруженных сил Украины были ликвидированы в ночь на 14 декабря. По данным ведомства, дроны были перехвачены и уничтожены в небе над Калужской и Московской областями.