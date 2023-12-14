Минобороны РФ: силами ПВО перехвачены и уничтожены девять украинских БПЛА

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Девять беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) ликвидированы в ночь на 14 декабря, сообщает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, дроны были перехвачены и уничтожены в небе над Калужской и Московской областями.

Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа на объекты на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено девять украинских беспилотных летательных аппаратов над территориями Калужской и Московской областей, — подчеркивается в сообщении.

Мэр столицы Сергей Собянин ранее сообщал о предотвращении двух атак беспилотников на Москву. По его словам, в ночь на 14 декабря средства ПВО в Наро-Фоминском округе сбили два беспилотника, летевших на столицу России. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. На места происшествий были направлены специалисты экстренных служб.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша заявлял, что российские средства ПВО в ночь на 14 декабря сбили над территорией региона беспилотный летательный аппарат. Инцидент с БПЛА был зафиксирован на территории Сухиничского района. По данным губернатора, в результате происшествия никто не пострадал.