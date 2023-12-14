Губернатор Калужской области сообщил о сбитом беспилотнике

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские средства ПВО в ночь на 14 декабря сбили над территорией Калужской области беспилотный летательный аппарат, сообщил губернатор региона Владислав Шапша. По его данным, в результате происшествия никто не пострадал.

Сегодня ночью на территории Сухиничского района средствами ПВО сбит БПЛА. По информации работающих на месте оперативных групп, пострадавших и разрушения инфраструктуры нет, — написал Шапша в своем Telegram-канале.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что средства противовоздушной обороны в ночь на 14 декабря сбили два беспилотных летательных аппарата, намеревавшихся атаковать столицу РФ. Оба аппарата были уничтожены в небе над Наро-Фоминским городским округом Подмосковья. По имеющимся данным, в результате происшествия никто не пострадал. На месте работают представители экстренных служб региона.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявлял, что над регионом сработала система противовоздушной обороны. По словам Гладкова, была сбита воздушная цель над селом Бессоновка. Никто не пострадал. Также сообщалось, что российские силы противовоздушной обороны сбили беспилотник Вооруженных сил Украины над селом Ближним.