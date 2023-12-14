Собянин сообщил о второй за ночь попытке атаки беспилотника на Москву

Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press

Российские силы ПВО пресекли вторую за ночь попытку пролета беспилотного аппарата к Москве, сообщил утром 14 декабря в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, аппарат был сбит на юго-западе Подмосковья.

Выявлена и пресечена силами ПВО еще одна попытка пролета беспилотника к Москве (в Наро-Фоминском городском округе). Разрушений и пострадавших после падения обломков, предварительно, также нет, — написал градоначальник.

Ранее Собянин сообщал, что российские силы ПВО в ночь на 14 декабря предотвратили атаку беспилотного летательного аппарата на Москву. По его словам, аппарат был сбит над территорией Наро-Фоминского городского округа. О пострадавших не сообщалось. На место происшествия были направлены специалисты экстренных служб.

Также мэр российской столицы заявлял, что в ночь на 26 ноября удалось пресечь очередную попытку ВСУ атаковать Москву с помощью БПЛА. В тот раз средства ПВО сбили беспилотник в районе Подольска в Московской области. Разрушений и пострадавших после падения обломков выявлено не было, рассказал градоначальник.