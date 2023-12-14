Собянин сообщил об отражении атаки беспилотника в Подмосковье Собянин: в Наро-Фоминском городском округе отражена атака беспилотника

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские силы ПВО в ночь на 14 декабря предотвратили атаку беспилотного летательного аппарата на Москву, сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, аппарат был сбит над территорией Наро-Фоминского городского округа. О пострадавших не сообщается.

Сегодня ночью силами ПВО в Наро-Фоминском городском округе отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет, — написал градоначальник, добавив, что в настоящее время на месте происшествия работают специалисты экстренных служб.

Утром 29 ноября российские средства ПВО сбили украинский беспилотник над территорией Подольского городского округа Московской области. По информации Минобороны РФ, попытка украинских властей атаковать территорию России была пресечена в 07:30. О пострадавших не сообщалось.

До этого в Министерстве обороны РФ сообщили о массовой атаке беспилотных летательных аппаратов на российские регионы. По данным военных, над территориями Московской, Тульской, Калужской и Брянской областей удалось уничтожить 11 беспилотников.