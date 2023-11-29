Российские средства ПВО сбили украинский беспилотник над Подольском Минобороны РФ: над Подольском сбили украинский беспилотник

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Утром 29 ноября российские средства ПВО сбили украинский беспилотник над территорией Подольского городского округа Московской области, сообщает пресс-служба Минобороны РФ. По ее данным, попытка украинских властей атаковать территорию России была пресечена в 07:30. О пострадавших не сообщается.

29 ноября в 07:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотного летательного аппарата самолетного типа. Дежурными силами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат был уничтожен над территорией Подольского городского округа Московской области, — говорится в сообщении оборонного ведомства.

В свою очередь мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил в своем Telegram-канале факт атаки, уточнив, что разрушений и пострадавших, по предварительным данным, нет. На месте работают специалисты экстренных служб.

Силами ПВО в городском округе Подольск отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет, — написал Собянин.

Мэр российской столицы ранее заявлял, что в ночь на 26 ноября удалось пресечь очередную попытку ВСУ атаковать Москву с помощью БПЛА. В тот раз средства ПВО сбили беспилотник также в районе Подольска. Разрушений и пострадавших после падения обломков не оказалось, рассказал Собянин.

Ранее в Министерстве обороны РФ сообщили о массовой атаке беспилотных летательных аппаратов на российские регионы. По данным военных, над территориями Московской, Тульской, Калужской и Брянской областей удалось уничтожить 11 беспилотников.