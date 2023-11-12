Гладков раскрыл подробности о сбитом БПЛА в Белгородской области Губернатор Белгородской области: украинский беспилотник сбили над селом Ближним

Фото: MOD Russia/via Global Look Press

В Белгородской области российские силы противовоздушной обороны сбили беспилотник Вооруженных сил Украины над селом Ближним, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, по предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.

Над Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбит БПЛА самолетного типа над селом Ближним. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, — заявил Гладков.

Как уточнили в Министерстве обороны РФ, Киев пытался совершить террористическую атаку по российским объектам с использованием беспилотника. Украинский БПЛА ликвидировали около 12:00 по мск.

Накануне под обстрел ВСУ попал город Валуйки в Белгородской области. По словам Гладкова, пострадавших среди мирных жителей нет. Снаряд повредил линию электропередачи и частное домовладение. В здании выбило окна, также посечены забор и кровля. Позднее фотографии с места обстрела Валуек опубликовали в Сети. На кадрах виден ров от попадания снаряда и покосившийся забор.

Ранее на территорию Белгородской области безуспешно попытались прорваться украинские диверсанты. Российские пограничники засекли ДРГ из пяти человек недалеко от хутора Старого в Волоконовском районе.