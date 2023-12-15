В Севастополе сработала система противовоздушной обороны, сообщил в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев. Он добавил, что, по предварительным данным, сбит беспилотный летательный аппарат.
В Севастополе отработала система ПВО над морем. По предварительной информации, сбит один БПЛА. По информации от Спасательной службы Севастополя, на данный момент никаких повреждений инфраструктуры не зафиксировано, — написал Развожаев.
По его словам, сейчас в городе продолжают контролировать обстановку. Губернатор также призвал доверять только официальной информации.
Кроме того, министр транспорта Республики Крым Николай Лукашенко написал в своем Telegram-канале, что работа Керченской паромной переправы была приостановлена.
Ранее пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что комплексы противовоздушной обороны сбили два БПЛА ВСУ над Курской областью. По данным ведомства, украинские военные дроны перехватили в небе над приграничным российским регионом около 17:30.
Чуть позже губернатор региона Роман Старовойт заявил, что Вооруженные силы Украины продолжают атаковать Курскую область. Система противовоздушной обороны отражает все атаки, сбито четыре беспилотника противника, уточнил он. Информация о разрушениях не поступала.