В Севастополе сработала система ПВО над морем Развожаев: в Севастополе сработала ПВО над морем, сбит беспилотник

Фото: МО РФ

В Севастополе сработала система противовоздушной обороны, сообщил в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев. Он добавил, что, по предварительным данным, сбит беспилотный летательный аппарат.

В Севастополе отработала система ПВО над морем. По предварительной информации, сбит один БПЛА. По информации от Спасательной службы Севастополя, на данный момент никаких повреждений инфраструктуры не зафиксировано, — написал Развожаев.

По его словам, сейчас в городе продолжают контролировать обстановку. Губернатор также призвал доверять только официальной информации.

Кроме того, министр транспорта Республики Крым Николай Лукашенко написал в своем Telegram-канале, что работа Керченской паромной переправы была приостановлена.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что комплексы противовоздушной обороны сбили два БПЛА ВСУ над Курской областью. По данным ведомства, украинские военные дроны перехватили в небе над приграничным российским регионом около 17:30.

Чуть позже губернатор региона Роман Старовойт заявил, что Вооруженные силы Украины продолжают атаковать Курскую область. Система противовоздушной обороны отражает все атаки, сбито четыре беспилотника противника, уточнил он. Информация о разрушениях не поступала.