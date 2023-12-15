Вооруженные силы Украины продолжают атаковать Курскую область, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в Telegram-канале. Система противовоздушной обороны отражает все атаки. На данный момент сбито четыре беспилотника противника, уточнил он. Информация о разрушениях не поступала.

ПВО продолжает работу, прошу сохранять спокойствие. На данный момент уже сбиты четыре БПЛА. Спасибо нашим защитникам!написал Старовойт.

Ранее об уничтожении украинских беспилотников сообщало Министерство обороны РФ. По данным ведомства, часом ранее были сбиты два дрона.

Также стало известно, что 10 декабря два населенных пункта в Курской области остались без света в результате атаки ВСУ. По словам Старовойта, при обстреле Глушковского района со стороны украинских войск была повреждена ЛЭП, поселок Теткино и село Попово-Лежачи были обесточены. Никто не пострадал.

ТАСС тем временем сообщил, что в Мариуполе в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины была уничтожена передвижная котельная. По словам источников агентства в оперативных службах ДНР, также был уничтожен склад, на котором хранились строительные материалы. В Минобороны не прокомментировали данную информацию.

 