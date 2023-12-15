Курская ПВО продолжает уничтожать украинские дроны в небе над регионом Старовойт: система ПВО сбила еще два украинских беспилотника

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вооруженные силы Украины продолжают атаковать Курскую область, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в Telegram-канале. Система противовоздушной обороны отражает все атаки. На данный момент сбито четыре беспилотника противника, уточнил он. Информация о разрушениях не поступала.

ПВО продолжает работу, прошу сохранять спокойствие. На данный момент уже сбиты четыре БПЛА. Спасибо нашим защитникам! — написал Старовойт.

Ранее об уничтожении украинских беспилотников сообщало Министерство обороны РФ. По данным ведомства, часом ранее были сбиты два дрона.

Также стало известно, что 10 декабря два населенных пункта в Курской области остались без света в результате атаки ВСУ. По словам Старовойта, при обстреле Глушковского района со стороны украинских войск была повреждена ЛЭП, поселок Теткино и село Попово-Лежачи были обесточены. Никто не пострадал.

ТАСС тем временем сообщил, что в Мариуполе в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины была уничтожена передвижная котельная. По словам источников агентства в оперативных службах ДНР, также был уничтожен склад, на котором хранились строительные материалы. В Минобороны не прокомментировали данную информацию.