Два населенных пункта в Курской области остались без света после атаки ВСУ Старовойт: Теткино и Попово-Лежачи остались без света после атаки ВСУ

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Поселок Теткино и село Попово-Лежачи в Курской области остались без света после обстрела ВСУ, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт. По его словам, никто из жителей не пострадал.

Сегодня со стороны Украины обстрелян Глушковский район. Никто из жителей не пострадал. Повреждена линия электропередачи, обесточены поселок Теткино и село Попово-Лежачи. Населенные пункты остались без света, — написал Старовойт.

Telegram-канал SHOT сообщил, что Вооруженные силы Украины обстреляли поселок Манев в Климовском районе Брянской области из танка. По его информации, ВСУ осуществили атаку накануне вечером. Министерство обороны эту информацию не комментировало.

По данным канала, всего зафиксировано три прилета, атака велась снарядами 125-го калибра, в результате происшествия никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что за прошедшие сутки, 9 декабря, ВСУ сбросили три взрывных устройства на несколько населенных пунктов в регионе. Под удар попали села Красный Хутор, Устинка и Дроновка. В результате происшествия никто не пострадал.